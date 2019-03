Nuevo corte eléctrico afecta a más de la mitad de  Venezuela

Un apagón afectaba el lunes gran parte de la capital y a más de la mitad de los 24 estados de Venezuela, según testigos de Reuters, en una nueva falla dos semanas después de que el corte eléctrico más largo en décadas dejara a oscuras a casi todo el país petrolero.



La situación generaba malestar y caos vial en las mayores ciudades de la nación sudamericana, que tuvieron que suspender los servicios de metro. Comercios en la ciudad petrolera de Maracaibo y la industrial Valencia cerraron por temor a saqueos. La industria petrolera, que cuenta mayormente con suministro propio, no había reportado fallas.



El apagón había interrumpido las vitales exportaciones petroleras y dejó a los mejoradores de crudo operando a niveles mínimos. "Me angustia, me da rabia que se repita lo que vivimos hace poco. Yo esperaré un rato a ver si vuelve", dijo José Morales, un comerciante de 51 años, en Valencia.



"Si en una hora no tenemos luz, cierro la tienda (de artefactos eléctricos) y me voy a mi casa". El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, dijo sin dar mayores detalles que su dependencia activó "el plan de contingencia" para el sistema ferroviario y aéreo, para garantizar la movilidad de los venezolanos.



En la zona financiera de Caracas y varias urbanizaciones, incluyendo el centro -donde se encuentra el palacio presidencial de Miraflores y varios ministerios- no había luz, según testigos de Reuters y usuarios de redes sociales.



En los estados occidentales de Barinas, Falcón, Lara, Mérida, Táchira y Zulia se reportaban fallas en el servicio así como en Anzoátegui, en el oriente del país. En los estados centrales de Aragua, Carabobo y Miranda informaron de una intermitencia en el suministro.



Las líneas telefónicas estaban mayormente sin servicio y el metro de Caracas dijo que canceló el transporte por la "falla eléctrica". Ni la empresa estatal de energía eléctrica, Corpoelec, ni el Ministerio de Comunicación dieron información de inmediato sobre el corte eléctrico.



FALLAS COMUNES



Desde el gran apagón que afectó Venezuela el 7 de marzo, el servicio eléctrico presentó intermitencias y no fue restituido del todo en varias ciudades.



La falta de luz produjo aquella vez fallas en el servicio de agua potable, saqueos y el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de efectivo en un país con hiperinflación. De acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el masivo apagón de principios de marzo se debió a un "sabotaje" en la hidroeléctrica Guri, que provee más del 70 por ciento de la energía eléctrica del país sudamericano.



En 2007, el fallecido presidente Hugo Chávez, quien nacionalizó vastos sectores de la economía con el fin de instaurar el socialismo en Venezuela, estatizó La Electricidad de Caracas, donde tenía mayoría accionaria la estadounidense AES Corp, y con eso gran parte del sistema eléctrico.



Desde entonces, según analistas, la desinversión en el sector ha provocado un deterioro de los servicios de generación y transmisión al punto que a pesar de que la capacidad instalada supera con creces a la demanda, la poca capacidad disponible efectiva obliga a constantes racionamientos.