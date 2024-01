Se presenta tiroteo en colegio en el estado de Iowa, en Estados Unidos

Una escuela secundaria del estado de Iowa (EE. UU.) sufrió este jueves por la mañana un tiroteo en el que podría haber varias víctimas, según las cadenas 'NBC', 'ABC' y el diario local 'The Des Moines Register'.



El tiroteo se produjo en la escuela secundaria Perry, a unos 40 kilómetros de Des Moines, la capital de Iowa.



Según 'The Des Moines Register', hay una fuerte presencial policial y médica alrededor de la escuela y las calles cercanas se encuentran bloqueadas. También se vio cómo un helicóptero medicalizado aterrizaba en la escuela, según el diario.



Tiroteo en Iowa, EE. UU. AFP

Chris Cohea, portavoz de la localidad de Perry, donde se encuentra el instituto, dijo a 'The Des Moines Register' que los estudiantes de la escuela secundaria están dentro de sus clases y que el acceso al instituto está bloqueado por seguridad.



"Ya no hay peligro para la población", declaró a periodistas el sheriff Adam Infante, quien confirmó que el autor de los disparos ha sido identificado. No ha revelado su identidad.



EFE y AFP