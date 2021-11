Recuerde: estos son los nuevos requisitos para viajar a Estados Unidos

A partir de este lunes 8 de noviembre, a partir de las 0:00 horas, Estados Unidos hace oficial los nuevos requisitos para viajes a dicho país, en el marco de una estrategia para permitir el turismo, pero manteniendo los cuidados de la pandemia.



Los pasajeros extranjeros no residentes que lleguen al país por vía aérea deberán presentar su certificado de vacunación donde se aprecie un esquema de inmunización completo y sus datos de identificación personal, así como una prueba de covid-19 negativa, bien sea PCR o antígenos, realizada 72 horas antes del vuelo.



Las vacunas aceptadas para ingresar son las autorizadas por la FDA y la Organización Mundial de la Salud (OMS): Janssen / Johnson & Johnson, Pfizer - BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, BIBP / Sinopharm y Covishield.



Por otro lado, los viajeros que no estén completamente vacunados -ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales o miembros de los grupos de excepción- deben presentar una prueba negativa realizada 24 horas antes de su vuelo.



De otra parte, quienes hayan enfrentado al covid-19, pueden presentar un documento de recuperación con un test positivo de no más de 90 días previos al vuelo y una carta firmada por un profesional de la salud constatando que la persona ha sido autorizada para viajar.



Además de estos requisitos, todos los pasajeros deberán llenar un formulario para confirmar la autenticidad de su documentación en cumplimiento con las medidas establecidas. Este formulario puede descargarse en el sitio web del CDC de Estados Unidos.



Las aerolíneas verificarán toda la documentación exigida a los pasajeros y denegará el abordaje a quienes no la proporcionen.



