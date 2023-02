Cómo se logra una visa a Estados Unidos con inversión de US$150.000

Dentro de las visas de No Inmigrante está la visa E2 que es actualmente una excelente alternativa para los colombianos.



La abogada Marcela Blanco, de la firma legal estadounidense DiazReus, explica que las visas E2 se otorgan a los ciudadanos de ciertos países con los que EE. UU. tiene tratados de comercio o inversión.



Para optar por la visa E-2 se requiere que el inversor, ya sea persona natural, sociedad o entidad corporativa, tenga la nacionalidad de un país con tratado (Colombia tiene tratado). Explica que si se trata de una empresa, al menos el 50% de su capital debe pertenecer a personas con la nacionalidad del país del tratado nacionalidad.



Otro elemento a tener en cuenta es que hay que estar en proceso de realizar una inversión sustancial, con fondos o activos de inversión comprometidos e irrevocables, en una empresa comercial activa. El importe en dólares de la inversión no está fijado, pero, por lo general, una inversión de US$150.000 dólares puede ser suficiente. Asegura que lo importante es que debe ser suficiente para garantizar el buen funcionamiento de la empresa.



Adicionalmente, la inversión debe ser una empresa real en funcionamiento, una empresa comercial o empresarial activa. Una organización de papel, la inversión especulativa u ociosa no cumple los requisitos. Fondos no comprometidos en una cuenta bancaria o valores similares no se consideran una inversión.

También la empresa no debe ser marginal y debe tener una operación rentable; asimismo, el solicitante puede “desarrollar y dirigir” la empresa y la intención de salir de EE. UU. una vez finalizado el visado.



La abogada dice que esta visa E2 ofrece grandes ventajas porque el proceso de inmigración relativamente es rápido (normalmente entre 60-120 días); no requiere un número mínimo de empleados; cualquier industria o empresa es elegible; los cónyuges e hijos menores de 21 años están cubiertos bajo la misma visa; y el visado es válido durante 5 años, renovable por periodos de 5 años indefinidamente.



La abogada de DiazResus dice que para determinar si un beneficiario de la visa E2 es residente fiscal hay que aplicar el Test de Presencia Sustancial ("SPT"), haciendo el siguiente cálculo: si estuvo en EE. UU. más de 183 días en el mismo año; o si estuvo más de 183 días durante el período de 3 años anteriores contados así: Todos los días que ha estado presente en el año en curso, más un tercio de los días que estuvo presente en el año pasado, mas un sexto de los días que estuvo presente en el año antepasado.



Cuando se cumple el Test de Presencia Sustancial se activan las obligaciones tributarias del impuesto a la renta con tasas aplicables a las personas físicas van del 10% al 37%; un 3,8% a determinados rendimientos financieros; un impuesto de ganancia de capital o ganancia ocasional que pueden ir del 10% al 20%.



Así mismo, aplica el Impuesto de Sucesión, que opera en caso de fallecimiento sobre el patrimonio global con tasas progresivas hasta el 40%. Sin embargo, este impuesto de sucesión tiene un importe de exclusión de hasta 12.9 millones de dólares en el 2023.



Para ampliar la información al respecto, la firma DiazResus realizará el próximo 2 de marzo un seminario en el hotel W con especialistas de Estados Unidos y la inscripción no tiene costo. Los interesados se pueden inscribir en xprieto@diazreus.com Whatsapp 3112741663