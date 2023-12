La Ocde recomienda aumentar la tasa de empleo de la población de 55 a 64 años

Las reformas de las pensiones, con el retraso de la edad de jubilación, no bastan para equilibrar los sistemas a largo plazo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que insiste en que para compensar los efectos del envejecimiento demográfico hay que aumentar la tasa de empleo de la población de 55 a 64 años.



Este es uno de los principales mensajes del secretario general de la Ocde, Mathias Cormann, en la presentación a la prensa del informe bienal sobre las pensiones públicas.



Cormann destacó que esa tasa de empleo, que es un porcentaje de personas que trabajan respecto al total del grupo, alcanzó un nivel récord del 64 % en el segundo trimestre de este año, y que eso significa un incremento de casi ocho puntos porcentuales en diez años, pero también que sigue siendo muy inferior a la de la población de entre 25 y 54 años, que superaba el 82 %.



Las diferencias por países de las tasas de empleo entre los que tienen entre 55 y 64 años son bastante marcadas.



Con las cifras de 2022, España está con el 57,7 %; Francia, con 56,9 %; Colombia, con 55,2 %; Costa Rica, con 54,2 %; o, más todavía, Grecia, con 51,9 %.



Eso contrasta, por ejemplo, con las estadísticas de Alemania, donde tenían un empleo el 73,3 % de las personas de ese grupo de edad, o el 78,1 % en Japón.



Entre 2000 y 2022, la tasa de empleo en el conjunto de la OCDE subió en 20,5 puntos.



El reto del envejecimiento

El principal reto que afrontan los sistemas de pensiones es el envejecimiento de la población. De acuerdo con las proyecciones actuales, el peso de los mayores de 65 años en el conjunto de los países miembros va a pasar del 18 % en 2022 al 27 % en el horizonte de 2050.



Las reformas que se llevan a cabo tratan, en gran medida, de retrasar la edad a la que se jubilan las personas, y eso se consigue con el retraso de la edad a la que se pueden hacer valer los derechos de pensión, pero también con otro tipo de mecanismos que desincentivan las jubilaciones anticipadas.



La edad "normal" media a la que una persona puede jubilarse con un periodo de cotización completo si ha empezado a trabajar a los 22 años es de 64,4 años, y subirá a 66,4 años para los que comienzan su carrera laboral ahora.



La propuesta de la reforma laboral en Colombia

Con respecto al proyecto de reforma pensional que se adelanta en el Congreso de la República de Colombia, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, en una audiencia pública aseguró que la propuesta no tiene que ver con las edades de pensión, ni con el ingreso básico de liquidación, es decir, que no se modificarían las edades de pensión.



Recuerde que las mujeres en este momento se pensionan por ley a los 57 y los hombres a los 62.



