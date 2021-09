Ocde rebaja previsión de crecimiento económico mundial para 2021

Archivo particular

La economía mundial crecerá en 2021 un 5,7%, estimó el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que revisó una décima a la baja su previsión y considera que hay una recuperación "muy desigual" frente a la crisis del covid-19.



"El crecimiento económico ha repuntado este año, ayudado por el fuerte apoyo político, el despliegue de vacunas eficaces y la reanudación de muchas actividades económicas", escribe la organización en un informe.



Para 2022, prevé una expansión del 4,5%. El Producto Interior Bruto (PIB) mundial recupera así "su nivel previo a la pandemia", pero "las brechas de producción y empleo se mantienen en muchos países", sobre todo donde "los índices de vacunación son bajos", apunta.



"La falta de vacunación a nivel mundial nos pone a todos en riesgo", apuntó en rueda de prensa la jefa de economistas de la Ocde, Laurence Boone, quien expresó su inquietud por los países emergentes y de renta baja.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya criticó días atrás la lentitud mundial para impulsar la vacunación. La "epidemia de covid-19 es una llamada de atención, pero seguimos durmiendo", dijo.



"PRESIONES INFLACIONISTAS"



Tras una contracción histórica en 2020 por las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus, la recuperación es así "muy desigual, con resultados singularmente diferentes en los distintos países", según la Ocde.



La organización rebajó en un 0,9% el crecimiento de Estados Unidos en 2021 respecto a las proyecciones de mayo, que se situaría en un 6%, aunque aumenta la previsión para la Eurozona (5,3%, +1).



Según Boone, la revisión a la baja de la proyección de Estados Unidos se debe a que "la variante delta golpeó con fuerza" la primera economía mundial, aunque se está recuperando de nuevo "con mucha fuerza".



Por su parte, Alemania sería la única de las principales economías de la Unión Europea (UE) en ver su previsión retroceder, al 2,9% (-0,4), frente a Francia (6,3%, +0,5), Italia (5,9%, +1,4) y España (6,8%, +0,9).



"El fuerte apoyo de la política macroeconómica y las condiciones financieras acomodaticias deberían seguir apuntalando la demanda en los países avanzados", apunta la Ocde, en referencia al paquete de estímulo de la UE y el plan de infraestructuras de Estados Unidos.



La previsión de crecimiento de China, motor de la economía mundial, se mantiene para el año en curso en un 8,5%.



Las principales economías latinoamericanas registran por su parte progresos: México (6,3%, +1,3), Argentina (7,6%, +1,5) y Brasil (5,2%, +1,5).



Sin embargo, "algunos países tienen un margen de maniobra limitado para proporcionar un apoyo amplio a la actividad, en particular aquellos en los que las presiones inflacionistas ya están aumenando y los tipos de interés de referencia han subido", como Brasil y México, según el informe.



Respecto a la inflación, las previsiones de la Ocde apuntan a un 3,6% en 2021 en Estados Unidos, un 2,1% en la Eurozona, un 5,4% en México y un 7,2% en Brasil, así como un 47% en Argentina.



"Pensamos que se trata de un fenómeno temporal", indicó el secretario general de la organización, Mathias Cormann. Laurence Boone precisó no obstante que vigilan de cerca una eventual transmisión del aumento de los precios a progresiones rápidas y generalizadas de los salarios, una "espiral" que quieren evitar y que "por el momento" no ocurrió.



