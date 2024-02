OIM criticó señalamiento a los migrantes en el contexto de las campañas electorales

La nueva directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, subrayó este jueves que las políticas migratorias centradas exclusivamente en la frontera "no funcionan", a la vez que lamentó que los migrantes sean señalados como "culpables" en época electoral en los grandes países de destino como EE.UU.y los de Europa.



Durante una entrevista exclusiva con EFE en su primera visita a México desde que accedió al cargo, en octubre de 2023, Pope reconoció el “complejo escenario migratorio” en el país y la región, pero pidió ver el fenómeno como una “oportunidad” en vez de “un problema a resolver”.



Preguntada sobre la creciente presión sobre los migrantes en los países de destino y los recientes llamados al cierre de las fronteras por parte de varios candidatos a la presidencia de Estados Unidos, remarcó que "si sólo se ve la migración desde el punto de vista de las fronteras se están perdiendo multitud de oportunidades".



"El uso exclusivo de políticas fronterizas no funciona. Tenemos que hacer algo diferente y de manera urgente", señaló Pope, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir el organismo de migraciones dependiente de Naciones Unidas.



Su visita se produce después de que México y Centroamérica afrontaron en 2023 un flujo migratorio "sin precedentes" hacia Norteamérica, según la OIM, con hasta 6.000 migrantes diarios que llegaban a la frontera del sur mexicano en el punto más álgido, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Pope, quien fue una de las principales asesoras en la materia del actual presidente estadounidense, Joe Biden, criticó además el señalamiento de los migrantes, especialmente durante las campañas electorales.



"Lo cierto es que los migrantes no pueden votar. Así que cada vez más vemos cómo se utiliza a los migrantes como culpables en un contexto de campañas políticas. En lugar de sostener una guerra política acerca de si debemos tener o no migrantes, tenemos que dejar que la evidencia hable por sí sola: son una oportunidad económica", sostuvo.



Por ello, destacó la posición de países como México y su "papel clave en la región por su historia". "Es un país de origen, de destino y de tránsito, es un país que da la bienvenida a los migrantes. Lo que vemos es que México tiene una gran oportunidad para impulsar una nueva manera de pensar la migración", afirmó Pope, quien se reunió el martes con la canciller mexicana, Alicia Bárcena.



Precisamente, este miércoles, participó en el lanzamiento en la capital mexicana de Tent México, una coalición de 46 grandes empleadores, la primera en su tipo en Latinoamérica y que está respaldada por la OIM, con el objetivo de impulsar la contratación de refugiados y migrantes a gran escala.



Migrantes en Estados Unidos Joebeth Terriquez / EFE

Entre los elementos a favor de México, resaltó que "es una economía en crecimiento cada vez más empresas multinacionales están trabajando por reubicarse aquí o expandir sus negocios. Hay una gran cantidad de vacantes de trabajo en numerosos sectores aquí. Es una gran oportunidad para los migrantes y las empresas, y para conectar a la gente que están movimiento con los trabajos disponibles", apuntó sobre la iniciativa en la que participan corporaciones como Chedraui, Femsa, HSBC, Marriot International y Walmart.



EFE