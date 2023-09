OMS, preocupada por 'tendencias preocupantes' frente al covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación el miércoles por las "tendencias preocupantes" en relación con el covid-19 a medida que se acerca el invierno en el hemisferio norte y pidió una mayor vacunación y vigilancia del virus.

Aunque los datos son limitados porque muchos países dejaron de comunicarlos, "seguimos observando tendencias preocupantes con respecto al covid-19 a medida que se acerca la temporada de invierno en el hemisferio norte", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en línea.



"Las muertes están aumentando en algunas partes de Medio Oriente y Asia. Las admisiones a unidades de cuidados intensivos crecen en Europa y las hospitalizaciones aumentan en varias regiones", detalló.



Sin embargo, solo 43 países, es decir, menos de la cuarta parte de los 194 Estados miembros de la OMS, comunicaron muertes a la agencia, y solo 20 facilitaron información sobre hospitalizaciones, añadió.



"Estimamos que actualmente hay cientos de miles de personas hospitalizadas por covid", subrayó María Van Kerkhove, oficial técnico del Organismo de Salud de las Naciones Unidas para el covid-19. "Esto es preocupante porque vamos a tener meses más fríos en algunos países. La gente pasará más tiempo junta en el interior, y los virus que se transmiten por el aire como el covid se beneficiarán", destacó.



Dado que la gripe y el VRS (el virus de la bronquiolitis) también circulan, Van Kerkhove resaltó la importancia de las pruebas de contaminación y la vacunación.



Aunque actualmente no existe una sola variante dominante en el mundo, la subvariante de Omicron EG.5 está aumentando, dijo Tedros. La principal preocupación de la OMS es el número insuficiente de personas en situación de riesgo vacunadas y el jefe de la OMS pidió a los más vulnerables que no esperen a recibir una dosis de refuerzo.



AFP