OMS ve cada vez mas lejana una segunda ola importante del coronavirus

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, dijo este lunes que los modelos con los que trabajan van descartando "cada vez más" una segunda ola importante del coronavirus.



No obstante, Neira pidió "mucha prudencia" y "sentido común" en esta fase "muy crítica" de la pandemia, la de la desescalada, en declaraciones a la emisora de radio de Barcelona RAC-1.



La directiva de la OMS solicitó que la población no tenga "ni paranoia ni excesiva relajación", y que "aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas". "Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades. Hablan desde un rebrote puntual hasta una ola importante, pero esta última posibilidad cada vez se va descartando más. Estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos", señaló la doctora española.



Según Neira, "hemos rebajado tanto la tasa de transmisión que el virus tendrá dificultades para sobrevivir. Debemos tener mucha prudencia para afirmar si esto es el final de la ola, pero los datos como mínimo nos muestran que se ha evitado la transmisión y la explosión de las primeras semanas".



Sin embargo, puntualizó que "vale la pena no hacer muchas previsiones porque las próximas semanas son una fase muy crítica." "Con la apertura hay que ver cómo se comporta el virus.



Esperamos que no haya otros brotes, pero será una batalla día a día. Dentro de dos o tres semanas veremos qué ha pasado y si es necesario corregir de manera quirúrgica", indicó sobre la desescalada en fase 1 en la que ha entrado toda España.



Este país, como otros vecinos europeos, comenzó la desescalada de las restricciones al movimiento, después de semanas de confinamiento para impedir la expansión del virus. Neira reconoció que la OMS aún tiene "ciertas dudas sobre la relación del virus con la climatología", aunque están viendo que "está haciendo el recorrido geográfico que se espera de un virus que quiere sobrevivir".



"Las cifras de inmunidad son muy bajas. Hay que estar muy vigilantes en la desescalada", volvió a advertir la especialista, y admitió que "Brasil ya es el segundo país con más casos".



EFE