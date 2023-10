‘Solo el 15 % de los ODS se cumplirán para 2030’: ONU

La secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan, advirtió que sólo el 15% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se cumplirán para 2030 porque hubo “regresiones” en los indicadores de pobreza, hambre y equidad de género, entre otros.



“Millones de personas están sufriendo. Las crisis económicas en cascada, el covid-19, los implacables desastres climáticos, la guerra, la geopolítica y las insoportables cargas de la deuda; están poniendo en cuestión el tejido mismo de nuestra sociedad global”, advirtió Grynspan durante la décimo séptima Cátedra Raúl Prebisch, dictada en la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago.



La exvicepresidenta de Costa Rica precisó que la inversión extranjera directa, que ha sido motor de crecimiento por mucho tiempo, lleva estancada desde la crisis de 2008 en la gran mayoría de los países en desarrollo.



También la economista alertó que la brecha para financiar los ODS en el Sur global, que en 2015 era de US$2.500 millones, hoy está alcanzando los US$4.000 millones.



Advirtió, asimismo, que 3.300 millones de personas, es decir, casi la mitad de la humanidad, viven en países que destinan más recursos al servicio de la deuda que a financiar la salud o la educación.

La pobreza extrema siguió en aumento, alcanzando un 13,8 %, el máximo nivel en dos décadas. Archivo EL TIEMPO



“Nos encontramos en un paradigma donde los ODS y el Acuerdo de París son muy difíciles de conseguir y esto es enormemente peligroso, porque los ODS son demasiado grandes para fracasar”, agregó.



De igual manera, Grynspan señaló que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son la última agenda común en un mundo que actualmente está “más polarizado que nunca”, así como “un mundo que necesita desesperadamente de solidaridad, fraternidad y multilateralismo”, manifestó la destacada economista.

Eje de la Unctad

Vale la pena resaltar que la Secretaria General de la Unctad, primera mujer en ocupar ese cargo, precisó que el mundo enfrenta hoy una globalización más descentralizada, el tránsito de un sistema dominado por unas pocas potencias globales a una red de polos regionales, grandes economías continentales del Sur y el auge de distintos foros plurinacionales.



Es por esta razón que Grynspan detalló que hoy el mundo se enfrenta a un multilateralismo competitivo, pero que no es universal.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, aseguró en su discurso inaugural la importancia de “retomar” la Cátedra Raúl Prebisch, creada en 2001 por el entonces Secretario Ejecutivo José Antonio Ocampo.



Esto lo mencionó con el objetivo de rendir homenaje al destacado economista argentino (Raúl Prebisch), ex secretario ejecutivo de la Cepal (1950-1963) y ex secretario general de la Unctad (1964-1969), en el centenario de su nacimiento.



EFE