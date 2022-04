ONU alerta que el planeta se calentará más de lo permitido

Archivo particular

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que si no se implementan políticas ambientales más concretas, las emisiones de gases de efecto invernadero seguirán aumentando, lo que generaría un calentamiento de hasta 3,2 grados centígrados. Cabe resaltar que esta temperatura es más de la permitida para frenar el impacto ambiental.

El objetivo es no superar los 1,5 grados. No obstante, los compromisos ambientales no son suficientes, aclara la ONU.

Lo cierto es que las emisiones netas globales, a 2030, deben reducirse en un 30% respecto a las de 2019. La meta a tres décadas es decrecer la mitad de estos gases contaminantes.

Sin embargo, así esto se cumpla, “es probable que la temperatura exceda ese límite de manera temporal para luego empezar a descender” indica el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

En la investigación, la organización calculó que el mundo no podrá limitar el calentamiento al 1,5 grados centígrados, no se podrá obtener antes de la segunda mitad de este siglo.

En caso de ser cumplidos, los compromisos asumidos reducirían las emisiones entre cuatro y siete gigatoneladas de dióxido de carbono, una cifra lejana de las 20 gigatoneladas necesarias para limitar el calentamiento global.