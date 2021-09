La ONU prendió las alarmas por el rumbo actual del mundo

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió ayer la Asamblea General de la entidad haciendo sonar la señal de “alarma” ante un mundo que “nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido”.



“El mundo debe despertar. Estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada”, dijo Guterres al presentar un sombrío análisis de la coyuntura internacional, marcada por la falta de unión en la respuesta a la pandemia, los pocos avances en la lucha contra el cambio climático, las crecientes desigualdades, las crisis y conflictos en distintos países.



(Vea: Tratamientos contra VIH y tuberculosis bajaron por culpa del covid).



En lo referente a la covid-19, Guterres denunció la “obscenidad” que supone que muchos países ricos hayan vacunado ya a la mayoría de su población mientras en lugares como África más del 90 % de la población espera aún la primera dosis.



También destacó el creciente impacto del calentamiento global y demandó a todos los países que actúen rápidamente.



Además, apuntó que la pandemia y la crisis climática han sacado a relucir los grandes problemas globales, como la falta de solidaridad, el egoísmo, la corrupción y la enorme desigualdad. “Cuando ven a milmillonarios de paseo por el espacio mientras millones pasan hambre en la Tierra...”.



(Vea: La amenaza para el mundo del software espía Pegasus).



Precisamente las crecientes tensiones mundiales fueron uno de los puntos que destacó Guterres.



Ante esto, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró que no quiere “una nueva Guerra Fría” con China y defendió su apego a la diplomacia y multilateralismo en respuesta a los aliados europeos que le acusan ir en solitario. No obstante, dijo que su país “va a participar en la competición y participar con vigor” en la economía internacional.



Después, Biden anunció nuevos compromisos, entre los que está “duplicar” la ayuda a los países en desarrollo y ampliar los recursos contra la pandemia y el cambio climático. Eso haría que estas ayudas costaran unos US$11.000 millones al año.



En contraposición, el presidente de China, Xi Jinping, cargó en la ONU contra las intervenciones militares y los intentos de imponer la democracia a otros países, en una aparente crítica a Estados Unidos, y apostó por iniciar una nueva era de cooperación, al pedir “diálogos y cooperaciones con igualdad y respeto mutuo”.



(Vea: Desempleo juvenil en Latinoamérica ya casi alcanza el 24 %).



'NO HAY QUE SER INGENUOS'



El presidente Iván Duque habló en su discurso ante la ONU de los diálogos de Venezuela.



“Los diálogos entre el Gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan alguna esperanza, no nos permiten ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial, libre, transparente y con una minuciosa observación internacional”, manifestó.



Además, el mandatario propuso que todos los gastos e inversiones de “acción climática estructural” queden al margen del déficit fiscal, al tiempo que solicitó “alivios y condonaciones de deuda multilateral frente a logros concretos en materia de acción climática”.



PORTAFOLIO