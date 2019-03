ONU retrata un 'escenario desesperado' para millones de venezolanos

Las Naciones Unidas estima que cerca de un cuarto de los venezolanos necesita ayuda humanitaria, de acuerdo a un reporte interno de la ONU al que Reuters tuvo acceso el jueves, que retrata un escenario desesperado para millones de personas carentes de alimento y servicios básicos.



Lea: (Rusia desafía a Estados Unidos en Venezuela)

El reporte muestra un contraste con los comentarios del presidente Nicolás Maduro, que asegura que no hay una crisis y no se requiere asistencia humanitaria en el país. El mandatario culpa a las sanciones de Estados Unidos por los problemas económicos de la nación sudamericana.



Lea: (EE. UU. amenaza a Rusia por presencia de sus militares en Venezuela)



La ONU se encuentra atrapada en medio de la crisis política que enfrenta al mandatario socialista y el líder de la oposición Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, quien se declaró presidente interino invocando la Constitución bajo el argumento de que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.



El mes pasado, tropas del gobierno de Venezuela bloquearon la entrada al país de una caravana de camiones cargados con ayuda provenientes de Colombia y Brasil. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha aceptado ayuda de su aliado Rusia.



"La politización de la asistencia humanitaria en el contexto de la crisis hace más difícil la entrega de la ayuda en concordancia con los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia", dice el reporte de 45 páginas de la ONU titulado "Resumen sobre las necesidades humanitarias prioritarias" en Venezuela. El Ministerio de Informaciones de Venezuela no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios sobre el reporte.



El informe de marzo de 2019 de la ONU utiliza un "amplio rango" de fuentes incluyendo agencias de Naciones Unidas, la Cruz Roja, informes académicos y de la sociedad civil y es parte de un esfuerzo del organismo multilateral por tratar de dar una respuesta a las necesidades humanitarias del país. "Se necesita mucha más acción para satisfacer las crecientes necesidades del pueblo venezolano", dijo el reporte, que advirtió que la falta de datos confiables y oficiales hace más complejo determinar con precisión el alcance de los requerimientos.