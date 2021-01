Opep aplaza decisión sobre bombeo de petróleo en febrero

Los ministros de Petróleo y Energía de la Opep+ (Opep, Rusia y otros aliados) continuarán mañana, martes, negociando cuál será el nivel de su oferta de crudo en febrero, tras suspender la videoconferencia de hoy sin alcanzar un consenso, confirmó una fuente cercana a la organización. Las negociaciones se reanudarán mañana online.



(El cauteloso plan de la Opep para superar la debacle de 2020).

"Hay dos propuestas diametralmente distintas", dijo el ministro iraní de Petróleo, Biyaan Zanganeh, en declaraciones a periodistas en Teherán recogidas por la agencia Shana, dependiente de su cartera.



"Una considera que debemos continuar con la decisión anterior y no aumentar la producción y la otra sugiere incrementar en 500.000 barriles diarios (la producción)", precisó. Zanganeh recordó que las decisiones en la Opep+ se toman por consenso, por lo que "aunque solo un país se oponga a la decisión, no se tomará".



Según revelaron diversas fuentes no oficiales, la mayoría de las 23 delegaciones participantes, incluidas las de los trece socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y lideradas por Arabia Saudí, abogaban por mantener sin cambios el nivel actual del bombeo.



Por el otro lado estarían sobre todo Rusia y Kazajistán, que piden el aumento de medio millón de barriles diarios que se había previsto hace un mes, cuando el grupo decidió proceder de forma gradual con el incremento de 2 millones de barriles diarios (mbd) que ya había acordado en el recorte sellado en mayo.



No obstante, en su decisión del 3 de diciembre diseñaron un plan para mantener el pulso al mercado con reuniones más frecuentes, a principios de cada mes, para ajustar las medidas a los últimos desarrollos del mercado.



En su discurso de apertura de la conferencia de hoy, el ministro saudí de Petróleo, Abdelaziz bin Salmán, instó hoy a sus socios a actuar con "cautela" ante las muchas incertidumbres que aún plantea la pandemia del coronavirus, especialmente en la primera mitad de 2021.



La mutación del virus que provoca la covid, el SARS-CoV-2, que tras aparecer en el Reino Unido se ha extendido a numerosos países, así como otra variante de Sudáfrica, ambas aparentemente más contagiosas que las anteriores, supone un nuevo "desarrollo impredecible", destacó Bin Salmán.



Por su parte, el delegado de Moscú, el viceprimer ministro ruso Alexandr Novak, expresó su confianza en que las campañas de vacunación que se llevan a cabo en muchos países contra la covid-19 ayudarán a restablecer la demanda de petróleo en 2021.



Destacó que las medidas de la Opep están encaminadas "tanto a la estabilización del mercado como a la recuperación de la producción", si bien admitió que en la actualidad se observan "grandes indeterminaciones".



EFE