¿Qué pasará con producción de petróleo tras diferencias en la Opep+?

Una semana después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) abandonaran su reunión con acritud, la ventana para un aumento de la producción de petróleo en agosto se está cerrando sin ningún acuerdo a la vista.



Independientemente del deseo de otros miembros de la agrupación de llegar a un acuerdo, hay pocas señales de que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos hayan avanzado en la resolución de una disputa sobre la forma de medir sus recortes de producción, dijeron los delegados.



Mientras tanto, ambos países han procedido a bloquear los volúmenes de suministro del próximo mes para sus clientes, dejando poco margen para un cambio si hubiera un avance repentino, dijeron los delegados, que pidieron no ser identificados porque la información es privada.



Dado que las ventas de agosto están fijas y la mayoría de los países del golfo Pérsico se preparan para un festivo islámico que cerrará las oficinas gubernamentales y las empresas durante la mayor parte o la totalidad de la próxima semana, un aumento en la oferta no sería posible incluso si Rusia, EE. UU. o alguna otra parte lograra mediar un acuerdo.



Debido al festivo es poco probable que la próxima reunión se realice antes de los últimos días de julio o quizás principios de agosto.



El continuo estancamiento deja al mercado del petróleo en el limbo, sin saber si recibirá envíos adicionales del grupo de productores.



Si bien los precios cayeron la semana pasada alrededor de 3 %, a menos de 75 dólares el barril en Londres, todavía hay indicios de que la demanda excede la oferta.



Desde el colapso de las conversaciones de la semana pasada, ha habido algunos esfuerzos para llevar a la Opep+ nuevamente a la mesa de negociaciones y revivir la propuesta fallida de aumentos mensuales de producción de 400.000 barriles por día.

Archivo particular

PALABRAS DE LA CASA BLANCA



En público, la Casa Blanca ha estado presionando al grupo para que resuelva sus diferencias y se asegure de que el mercado este adecuadamente abastecido.



Detrás de escena, Rusia ha estado buscando una forma de reiniciar las conversaciones, dijeron los delegados.



A pesar de esto, tanto los saudíes como Emiratos Árabes Unidos se mantienen en sus posiciones opuestas, dijeron los delegados.



No hay indicios de urgencia para convocar otra reunión, lo que significa que cuando el grupo se vuelva a reunir, la discusión se habrá desplazado a los suministros de septiembre, dijeron los delegados.



Hasta ahora, los antagonistas están indicando que no agregarán más barriles al mercado el próximo mes.



Los productores estatales Saudi Aramco y Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) ya han comprometido sus suministros de agosto. Aramco proporcionará la totalidad de los volúmenes contratados por compradores en Asia, según funcionarios de la refinería con conocimiento de las compras.



Esas asignaciones, más un aumento en los precios de venta oficiales a principios de este mes, indican que Arabia Saudita no ofrecerá crudo adicional.



Adnoc proporciona actualizaciones mensuales sobre la cantidad de crudo Murban que suministra a los clientes, y no ha actualizado esa perspectiva desde finales de junio, antes de que colapsaran las conversaciones de la Opep+.



Adnoc dijo a los compradores que obtendrán volúmenes inferiores a los contractuales para agosto y que no ha ofrecido barriles adicionales, según los compradores del crudo de la compañía.



BLOOMBERG