Opep y Rusia definirán nivel de oferta de crudo, este domingo en Viena

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), una alianza de 23 Estados petroleros encabezada por Arabia Saudí, y Rusia, se reunirán este domingo 4 de junio en Viena para evaluar si la actual situación del mercado mundial de crudo requiere un tercer reajuste de su bombeo, tras los dos recortes adoptados desde el pasado octubre.

Los ministros del sector de los trece miembros de la Opep mantendrán un encuentro previo el sábado, según informó el secretariado Viena del grupo.

Después de que la organización sorprendiera dos veces, los pasados octubre y abril, con fuertes e inesperadas reducciones de la oferta petrolera, la cita de este domingo está rodeada de incertidumbre y una gran expectativa en los mercados.

Los recortes de 2 millones de barriles diarios (mbd), el primero, y de 1,6 mbd el segundo, surtieron el efecto deseado de encarecer el "oro negro" solo a muy corto plazo. Tras marcadas subidas, los petroprecios se mantuvieron principalmente en la senda bajista, aunque subían este viernes.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba hacia el mediodía a 75,25 dólares, mientras que el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en EEUU, se vendía a 71,06 dólares. El crudo de la Opep se situó el jueves en 72,79 dólares/barril, su valor más bajo desde el 20 de marzo, según los datos publicados hoy por la organización.

Estas cotizaciones han quedado muy por debajo de las superiores a los 100 dólares/barril que había hace un año, y tampoco satisfacen a los productores.

Pese a ello, la mayoría de los analistas estiman poco probable que la Opep, responsable de cerca del 40 % de la producción mundial de petróleo, adopte un nuevo recorte de su bombeo, aunque tampoco se descartan nuevas sorpresas.

De hecho, la organización ha vuelto a sorprender estos días, si bien no al sector petrolero directamente, con un giro inesperado en su trato con la prensa, al enviar invitaciones individuales y "no transferibles" a algunos periodistas y excluir a otros.

Mientras que EFE, la francesa AFP, la alemana DPA o el Financial Times están entre los medios invitados, los periodistas de Bloomberg, Reuters y Wall Street Journal no habían recibido invitaciones, al menos hasta la tarde de este viernes.

"No nos han dado ninguna explicación", "no sabemos la razón", "quizá Arabia Saudí pretende así determinar la narrativa", dijeron a EFE hoy algunos de ellos, que se han trasladado igualmente a Viena para cubrir la importante reunión petrolera. A consultas de EFE, la OPEP también declinó comentar esta forma de proceder, completamente inusual y no vista en las cumbres de la organización del último cuarto de siglo.

EFE