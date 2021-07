La Opep+, sin acuerdo para producción de petróleo hasta diciembre

La reunión ministerial de los 23 miembros de la alianza Opep+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus diez aliados, se aplazó de nuevo este lunes a una fecha por determinar, indicó a la 'AFP' una fuente de la entidad.



El encuentro actual, que en principio debía haber finalizado el jueves pasado, tiene como objetivo fijar la producción de crudo de la Opep+ a partir del mes de agosto, pero un diferendo con Emiratos Árabes Unidos bloquea la negociación.



La propuesta sobre la mesa es aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios cada mes entre agosto y diciembre, es decir, un total de 2 millones de barriles diarios en el mercado hasta finales de año.



Esta estrategia es la misma que puso en marcha la Opep+ desde mayo: reabrir gradualmente el grifo del petróleo después de haberlo cerrado al principio de la pandemia.



Y está teniendo cierto éxito porque los dos barriles de referencia, el Brent y el WTI, rondan los 75 dólares, una impresionante subida del 50% desde el 1 de enero, unos precios que no se veían desde octubre de 2018.



DEMANDA DE EQUIDAD



En abril de 2020, cuando la primera ola del covid-19 golpeó con fuerza la demanda de petróleo, la alianza Opep+ se comprometió a retirar voluntariamente del mercado 9,7 millones de barriles diarios y a reintroducirlos gradualmente hasta abril de 2022.



Pero este plazo parece ahora corto teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis sanitaria.



Este mes la alianza sigue dejando fuera del mercado 5,8 millones de barriles diarios. De ahí la propuesta de escalonar hasta diciembre de 2022, una opción que no gusta a Abu Dabi.



"Emiratos Árabes Unidos está dispuestos a prorrogar el acuerdo si es necesario, pero piden que se revisen, al alza, los volúmenes de producción de referencia para garantizar que sea justo", subrayó el domingo el ministro de Energía de Emiratos, Suheil al-Mazruei, citado por la agencia ‘WAM’.



Esta divergencia ha hecho fracasar las negociaciones.



"La perspectiva de que no haya acuerdo, o incluso de una salida de Emiratos de la Opep, ha aumentado significativamente", advirtió en una nota la analista de RBC, Helima Croft.



Otro analista, Bjarne Schieldrop, de Seb, esbozó dos escenarios: una fuerte subida de precios si, por falta de acuerdo, el grupo decidiera prolongar los recortes actuales o, por el contrario, una caída si cada país quedara libre para aumentar su producción, sin cuotas.



AGENCIAS