Oposición venezolana busca pacto electoral de cara a presidenciales

La delegación de la opositora Plataforma Unitaria aseguró este lunes que buscará convenir condiciones electorales en la próxima fase de negociación con el Gobierno, de cara a las presidenciales de 2024, luego de que las partes acordaran este fin de semana usar dinero bloqueado en el exterior para inversión social.

“Ahora es que viene un proceso de negociación fuerte (...) Se firmó este acuerdo y ahora entramos en agenda política”, dijo el exalcalde caraqueño Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora, en una entrevista en la radio Circuito Éxitos, en la que adelantó que ya existe una fecha para retomar las conversaciones sobre este asunto pero, dijo, no puede ser revelada, reseñó EFE.



Lo firmado el sábado pasado en México, explicó, no es el acuerdo que busca la oposición, sino el “reinicio del proceso de negociación”, que fue suspendido en octubre de 2021 por decisión del Gobierno en señal de protesta por la extradición a EE. UU., del empresario Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro sobre el descongelamiento de recursos públicos en el exterior, de unos US$3.000 millones que serán canalizados a través de un fondo que ejecutará la ONU.

EFE