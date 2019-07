Nueva ronda de conversaciones entre delegados de Guaidó y Maduro

Una delegación de la oposición venezolana asistirá a una ronda de conversaciones en Barbados con representantes del Gobierno, en el marco de una iniciativa impulsada por Noruega, informó este domingo la oficina del líder opositor Juan Guaidó.



En un comunicado, la oposición no precisó la fecha del encuentro, un acercamiento que se había conocido a finales de junio y que retomaría las conversaciones que comenzaron en mayo en Oslo, capital de Noruega, con el gobierno de Nicolás Maduro en un intento de buscar una salida a la crisis política y económica.



"Nos dirigimos al país y a la comunidad internacional, a fin de anunciar que en atención a la mediación del gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador en Barbados, para establecer una negociación de salida a la dictadura", dijo el equipo de Guaidó.



La oposición también anunció que recibirá en Caracas al representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, una reunión que, según dijo, forma parte de una "ofensiva internacional", sin ofrecer más detalles de la agenda.



"No tenemos un tiempo ilimitado, cada día que pasa la situación empeora. La profunda crisis que vivimos, y que plasmó en su último informe la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, resalta el sentido de urgencia que tenemos. La solución debe ser ahora", agregó la oposición en el texto.



El Ministerio de Comunicación e Información no respondió a una solicitud de comentarios. Guaidó, que invocó en enero artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado por considerar ilegítimo a Maduro, dijo recientemente que "nunca" es el momento para negociar con una "dictadura", poco después de la muerte del capitán de navío Rafael Acosta cuando se encontraba bajo custodia de las autoridades.



El mandatario venezolano, que califica a Guaidó como un títere estadounidense, aseguró la semana pasada que vienen "buenas noticias" sobre el diálogo con la oposición. Maduro acusa a la oposición y a Estados Unidos de librar una "guerra económica" en su contra, pero líderes de la oposición señalan que el mandatario es responsable de la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas que ha acelerado el éxodo de venezolanos.



CRÍTICAS AL DIÁLOGO



Sectores de la oposición son críticos con el diálogo por considerar que el mandatario busca "ganar tiempo". Sin embargo, Guaidó pidió a sus seguidores no ceder a "intrigas" al asegurar que la principal motivación de los acercamientos es "ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos".



"Es evidente que la oposición no logra vencer al gobierno, ni sola ni con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Eso la obliga a buscar otros mecanismos para llegar a acuerdos a favor de unas elecciones", dijo el politólogo Jesús Castillo-Molleda. El gobierno, por su parte, "sigue buscando ganar tiempo, pues ha mostrado que carece de voluntad para resolver los problemas", añadió. Sin embargo, "estudios de opinión coinciden en que los venezolanos desean soluciones pacíficas. Por esta razón el diálogo es una opción" para evitar escenarios de mayor conflicto, remarca el analista.



Para Gendrik Parra, comerciante de 40 años "ha quedado demostrado que el diálogo no ha servido para resolver los graves problemas que vivimos los venezolanos". "La solución de Venezuela pasa por la salida de Maduro", dijo.



La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes la "erosión del Estado de derecho" tras su viaje a Venezuela del 19 al 21 de junio, y aboga por el diálogo como un recurso para resolver la crisis.