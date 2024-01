Otán justifica ataques de EE. UU. y Reino Unido contra posiciones de rebeldes hutíes

La OTAN aseguró este viernes que los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra posiciones militares de los rebeldes hutíes en Yemen fueron " defensivos" y estuvieron "diseñados para preservar la libertad de navegación" en el mar Rojo.



(Vea: Rebeldes de Yemen atacan buques que van hacia Israel).



"Estos ataques fueron defensivos y estaban diseñados para preservar la libertad de navegación en una de las vías navegables más importantes del mundo. Los ataques hutíes deben terminar", afirmó el portavoz de la OTAN, Dylan White, en una declaración facilitada a EFE.



Añadió que las fuerzas hutíes cuentan con el apoyo, los suministros y el equipamiento que les proporciona Irán y consideró que Teherán "tiene una responsabilidad especial a la hora de dominar a sus fuerzas subsidiarias".



" En los últimos meses, hemos visto a las fuerzas hutíes intentar docenas de ataques contra embarcaciones comerciales en el mar Rojo. Estos ataques son una amenaza directa a la seguridad marítima y al comercio internacional", expuso.



Agregó que el Consejo de Seguridad de la ONU " los ha condenado" y que la comunidad internacional "dejó claro que habría consecuencias si los ataques no terminaban".



(Vea: Cuánto ha caído el tráfico de mercancías en el mar Rojo desde inicio de ataques hutíes).



"Estados Unidos y el Reino Unido ahora han llevado a cabo ataques contra una serie de objetivos hutíes en Yemen, con apoyo de los aliados Canadá y Países Bajos y de los socios Australia y Baréin", señaló White.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó anoche que fuerzas militares estadounidenses, junto con el Reino Unido y el apoyo de otros países, llevaron a cabo con éxito ataques contra varios objetivos en Yemen.

El Mar Rojo EFE - US NAVY



El mandatario explicó que esa acción fue en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, que este jueves lanzaron un misil balístico con el objetivo de golpear las rutas de navegación del Golfo de Adén, una vía estratégica para el transporte del petróleo proveniente del golfo Pérsico.



Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Baréin, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda y Corea del Sur emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que la acción se produjo en defensa del comercio internacional y de quienes transitan por el mar Rojo, por donde circula casi el 15 % del comercio marítimo global.



(Vea: China expresa preocupación por escalada de tensión en el Mar Rojo).



La posición de los Hutíes frente a los ataques en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron este viernes que continuarán atacando buques en el mar Rojo que estén vinculados a Israel, tras los bombardeos "injustificados" de Estados Unidos y del Reino Unido de esta madrugada contra varias posiciones militares de los insurgentes en el país árabe.



"No hay ninguna justificación para esta agresión contra el Yemen, puesto que no había peligro para la navegación marítima internacional en el mar Rojo y Arábigo", dijo en X (antes Twitter) Mohamed Abdelsalam, uno de los portavoces de los hutíes, movimiento respaldado por Irán.



Asimismo, aseguró que los insurgentes seguirán llevando a cabo ataques, en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza, contra buques vinculados a Israel o contra toda embarcación que se dirija a puerto israelí .



(Vea: Por ataques en el mar Rojo, 18 navieras han redirigido sus rutas por Sudáfrica).



Foto de referencia John Montaño/ EL TIEMPO

"El Yemen continúa con su postura religiosa y humana, y permanecerá al lado de Gaza con todo lo que pueda. Esta agresión le da más resiliencia y fuerza", indicó Abdelsalam.



Por su parte, el miembro del buró político de los hutíes Mohamed Ali al Huti calificó en la misma plataforma de "bárbaros y terroristas" los bombardeos estadounidenses y británicos contra distintas de sus posiciones en el Yemen, una acción que han justificado que se llevó a cabo para reducir la tensión en el mar Rojo.



"Es una agresión deliberada, no justificada (...) Con estos ataques afirman que son los que gestionan la agresión contra Gaza, así como contra el Yemen", dijo el responsable insurgente.



Asimismo, indicó que la respuesta de EE.UU. y del Reino Unido se produce "en un momento en el que el mundo busca detener el genocidio en Gaza", en referencia a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Tal y como hicieron ya otros responsables de los rebeldes, Al Huti advirtió que los bombardeos contra el Yemen "no pasará inadvertidos" y serán respondidos.



Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Baréin, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda y Corea emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que la acción se produjo en defensa del comercio internacional y de quienes transitan por el mar Rojo, por donde circula casi el 15 % del comercio marítimo global.



Tras los bombardeos contra el Yemen, los hutíes declararon una 'guerra abierta' contra Estados Unidos y el Reino Unido y afirmaron que han lanzado una andanada de misiles contra sus buques de guerra en el mar Rojo.



(Vea: Los 'influencers' que ganan dinero con la guerra en Gaza entre Israel y Hamás).



EFE