Países árabes integrarían a Israel en la región si se crea el Estado Palestino

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, aseguró este sábado en Múnich que los países árabes se han comprometido a conseguir que haya un Estado palestino, pero también a integrar a Israel en la región si finalmente se crea.



"El único camino hacia una seguridad duradera para todos nosotros en la región pasa por la autodeterminación palestina. Los Estados árabes se han comprometido plenamente a conseguirlo, pero también se han comprometido a establecer una verdadera asociación con Israel y a integrarle en la región, así como a garantizar la seguridad para todos", indicó el jefe de la diplomacia saudí en una sesión en la Conferencia de Seguridad que se celebra en la ciudad alemana.



Para ello, explicó Bin Farhan, será "necesario que Israel tome decisiones difíciles y decida que la solución de los dos Estados es el enfoque correcto".



Indicó que hay "una mayoría de palestinos que están comprometidos con una solución de dos Estados que acepte el derecho de Israel a existir, y utilizar a una minoría de palestinos como razón para no avanzar en este sentido nos mantendrá exactamente en este ciclo de violencia y hará que volvamos a donde estamos".



Conflicto Israel - Hamás AFP

Ante la cuestión de la normalización de Israel y Arabia Saudí, que se discutía antes del 7 de octubre cuando el grupo palestino Hamás atacó el territorio israelí en el peor atentado de la historia del Estado judío, dijo: "incluso antes del 7 de octubre, la cuestión del Estado palestino estaba íntimamente ligada a cómo íbamos a avanzar (en las negociaciones con Israel). Así que, sin duda, antes del 7 de octubre era así, y sigue siéndolo ahora".



Dijo mostrarse "abierto" a mantener conversaciones con los israelíes ante esta normalización, siempre y cuando se resuelva la cuestión palestina.



Asimismo, quiso aclarar que al no tener relaciones con los israelíes, no hablan con ellos directamente, aunque sí lo hacen a través de los estadounidenses, uno de los mediadores en el conflicto y el principal canal de comunicación de Israel con los países árabes que no han normalizado con el Estado judío.



