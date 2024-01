Colombia y países de la CAN analizan qué hacer contra el crimen organizado

Los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) se reunirán este domingo en Lima para buscar acuerdos "concretos y efectivos" para luchar de manera conjunta contra el crimen organizado y la delincuencia trasnacional.

#

(Vea: No caiga: así funciona método de extorsión de 'falso servicio').



La XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores junto a los ministros y autoridades a cargo de la seguridad interna fue convocada la semana pasada tras la ola de violencia que se desató en Ecuador.



Fuentes del organismo señalaron este sábado a EFE que la cita se realizará en la sede de la CAN, en el distrito limeño de San Isidro, y que el programa será reservado "por el carácter de la reunión".



El pasado martes, el secretario general de la Comunidad Andina, el peruano Gonzalo Gutiérrez, afirmó que los países miembros tienen "que asumir compromisos de medidas" conjuntas para luchar contra el crimen trasnacional.



(Vea: Fallece en Barranquilla Enilce del Rosario López, alias 'La Gata').



Crimen FOTO: iStock

Gutiérrez comentó que la situación de violencia en Ecuador "ha sido muy impactante para todos", ya que dejó "ver cómo esta delincuencia trasnacional organizada está retando a las instituciones democráticas".



"Esto pone en peligro la institucionalidad constitucional y el sistema democrático en los países de la Comunidad Andina", alertó.



En ese sentido, informó que la CAN ha formado un grupo que analiza la situación regional y va "a proponer (medidas) para adoptar decisiones concretas" durante la reunión de este domingo.



Estas propuestas están relacionadas con el tráfico de drogas, tráfico de armas e implementos de guerra, migración irregular entre los países miembros, minería ilegal y contrabando.



Gutiérrez enfatizó que el domingo "los ministros tienen que adoptar tareas, si es posible, con fechas" y destacó la importancia que los países "están dando a la integración andina".



(Vea: Detienen en Bogotá a 'narcoabuela', de 73 años, por fabricar drogas sintéticas).



Perú espera medidas "resolutivas y ejecutivas"

Delincuencia y justicia FOTO: iStock

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, también mostró este viernes su confianza en que durante la reunión se alcanzarán acuerdos con medidas "resolutivas y ejecutivas".



González-Olaechea señaló que está en contra de emitir una declaración al final del encuentro y dijo que prefiere "una suerte de acuerdo que tenga medidas resolutivas y ejecutivas" para responder al "interés común en el combate a la delincuencia internacional".



Aseguró que los participantes en la cita no apagarán "el reloj hasta concluir con un acuerdo resolutivo".



El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, también destacó esta semana que la reunión de la CAN buscará establecer "una colaboración y cooperación de los países" andinos mediante sus sistemas de inteligencia y fuerzas operativas de la Policía y las Fuerzas Armadas.



Este sábado se informó que la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, encabezará la delegación de su país que participará en la reunión en Lima.



Mientras que la presencia de Sommerfeld fue confirmada a EFE por fuentes de la Cancillería ecuatoriana, también está previsto que asista el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, aunque esto aún no ha sido plenamente ratificado.



Ecuador vivió la pasada semana una oleada de atentados y violencia atribuida al crimen organizado que incluyó secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles con 200 rehenes ya liberados y la toma de un canal de televisión por un grupo de hombres armados durante una emisión en vivo, que ahora están detenidos.



El martes fue asesinado en Guayaquil el fiscal César Suárez, que había asumido la investigación del caso del canal de televisión y que, además, llevaba casos de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción.



(Vea: Así es el 'ejército' de moteros que se formó contra la inseguridad).



EFE