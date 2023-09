Países del sureste asiático crecen a un menor ritmo

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que los países del Sudeste Asiático han sufrido por encima de la media mundial los efectos económicos de la pandemia y han crecido en los tres últimos años la mitad de lo previsto antes de la irrupción de la covid-19.



En la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) que se celebra en Yakarta, Georgieva aseguró que, debido a la alta integración de sus economías, los países de esta zona están sufriendo por “las disrupciones de las cadenas de suministros y la baja demanda externa” debido a recientes acontecimientos mundiales.



“El crecimiento medio en los tres últimos años fue solo la mitad de las previsiones de antes de la pandemia, lo que ha generado pérdidas de producción en torno al 8% del producto interior bruto (PIB), muy por encima de la media mundial”, dijo el FMI.



Adicionalmente, agregó que “la Asean necesita un crecimiento aún más fuerte para recuperarse por completo y continuar su camino prepandémico hacia la prosperidad”.



En la misma línea, la directora del FMI recalcó que “no es una tarea fácil” y advirtió que “la fragmentación económica lo hace incluso más difícil”, por lo que advirtió de las profundas implicaciones para la economía de esta zona “si el mundo se rompiera en bloques económicos separados”.



Para combatir esta amenaza, recomendó invertir en cooperación internacional, para lo que ofreció el apoyo del FMI, sin dejar de lado reformas que permitan un crecimiento a largo plazo al fomentar la educación, la salud, y la transición energética ante la crisis climática. Vale la pena resaltar que la cumbre anual de la Asean fue fundada en 1967 y es integrada por Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Brunéi y Birmania.



Tensión internacional

Los líderes de la Asean arrancaron su cumbre anual aumentando la distancia con uno de sus miembros, Birmania, y con el mensaje del anfitrión, Indonesia, de que la región no sea el escenario de rivalidades “destructivas”.



El presidente de este país, Joko Widodo manifestó que “últimamente he escuchado a la gente hacerse preguntas sobre la Asean, sobre si no puede permanecer unida. Sobre si será capaz de salir adelante”.



Por ende, el mandatario aseguró que la unidad de los países “permanece intacta”. Las palabras del líder indonesio, resonaron en un momento en el que el grupo atraviesa una de sus horas más bajas, debido a las divisiones por cómo abordar la crisis de Birmania, sumida en la semianarquía y el conflicto desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.



Mientras Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y Singapur condenaron el golpe a través de una resolución de la ONU en 2021, y son más reacios a dialogar con los militares, Camboya, Brunéi, Laos y Tailandia se abstuvieron, y han estado más abiertos a hacerlo.



El jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, no es invitado a los encuentros del grupo ante la falta de avances del consenso de cinco puntos, acordados con él en abril de 2021, durante una cumbre, que incluye el fin de la violencia y el diálogo entre todas las partes.



