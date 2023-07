Países ricos no llegan a acuerdo para bajar deuda de los pobres

Los ministros de Finanzas de las 20 economías más grandes (G-20) concluyeron una reunión en India con escasos avances sobre la reestructuración de la deuda de los países más vulnerables, advertencias sobre el agravamiento de la pobreza y desacuerdos sobre la guerra de Ucrania.



Muchas economías siguen recuperándose del doble impacto que supuso la pandemia y luego la invasión rusa de Ucrania, que en un primer momento hizo subir los precios de los carburantes y de materias primas. Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático empeoran la situación de los países más vulnerables.



Si bien los ministros del G-20 no acordaron un comunicado conjunto “porque aún no tenemos una fórmula común sobre la guerra Rusia-Ucrania”, lograron avanzar en otros puntos, indicó la ministra india de Finanzas, Nirmala Sitharaman, tras dos días de reuniones en Gandhinagar.



“La mayoría de los países miembros condenó con fuerza la guerra de Ucrania”, y destacó que “está causando un sufrimiento humano inmenso y exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial”, afirma un documento de resultados de esta reunión del G-20, en la que también participaron los gobernadores de bancos centrales.



La guerra está “limitando el crecimiento, aumentando la inflación, perturbando las cadenas de suministros, agudizando la inseguridad energética y alimentaria, y elevando los riesgos financieros”, agregó el documento.



La guerra de Ucrania es una cuestión espinosa para la anfitriona India, que no condenó la invasión lanzada por Moscú y aumentó sus compras de petróleo ruso.



Durante la reunión de dos días, Rusia dio por terminado el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del mar Negro, una decisión que fue comentada en los pasillos.



“Muchos países le han reprochado a Rusia que haya actuado así”, respecto a un acuerdo que es clave para el abastecimiento de países en desarrollo, indicó el gobernador del banco central alemán, Joachim Nagel.



El ministro sudafricano de Finanzas, Enoch Godongwana, avisó de que la decisión rusa “podría tener un impacto en los precios de los alimentos, lo cual pesará aún más en los países pobres”.



El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, advirtió de la peligrosa división instalada en la economía mundial, a falta de avances en la lucha contra la pobreza.



La entidad dijo estar trabajando en la forma de aumentar su capacidad de préstamo para alentar el crecimiento y el empleo.



Estados Unidos indicó que los esfuerzos para reformar las instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y otras entidades regionales, podrían desbloquear US$200.000 millones en 10 años. Pero hubo poco avance en la reestructuración de la deuda en favor de los países de baja renta, que era la prioridad del G-20.



China, segunda potencia económica mundial y principal prestamista de numerosos países de bajos ingresos de Asia y África, se ha opuesto hasta ahora a un acuerdo multilateral común.





AFP