Países emergentes: las 5 amenazas que agravarían su crisis

Archivo particular

La pandemia del coronavirus ha superado todos los cisnes negros que se podrían aventurar para 2020, pero una vez que ya se asumió el peor impacto económico de la historia para la mayoría de países, nuevas predicciones apuntan que la situación podría ser incluso peor, un panorama en el que los emergentes se llevarían la peor parte.



Según un informe de la consultora de riesgo político Eurasia Group, elaborado por los investigadores Maziar Minovi y Rob Kahn, hay cinco grandes amenazas en estos momentos que podrían empeorar la crisis económica en los emergentes, y aunque pone especial énfasis en países como Turquía, Suráfrica o Brasil con debilidades estructurales, esto también aplicaría para el resto de América Latina.



“A pesar de un esfuerzo extraordinario, respaldado por un estímulo fiscal sin precedentes, las crisis de los mercados emergentes no han desaparecido. La debilidad preexistente que inevitablemente habría causado un desplome en algún momento solo se ha intensificado por la pandemia, por lo que cualquiera de estos factores podría crear una crisis mucho mayor”, apuntan los analistas.



El primero de estos aspectos es una contracción de la liquidez global. Como explican Minovi y Kahn, “muchas de las crisis de la posguerra comienzan con un endurecimiento de las condiciones financieras: las tasas de EE. UU. suben y el crecimiento se estanca, lo que lleva a los inversores a considerar las vulnerabilidades de los emergentes desde una perspectiva nueva y más severa”.



La segunda amenaza que plantean es que la recuperación en los países avanzados sea más lenta de lo esperado, algo que no ven improbable si no se aprueba un nuevo estímulo en Estados Unidos, hay nuevos confinamientos, insolvencias masivas o impagos de créditos por los hogares.



Un tercer factor, también probable, sería una mayor escalada de tensión entre Estados Unidos con China o la Unión Europea, algo que se podría dar si Trump gana un segundo mandato en noviembre. Este punto empeoraría todos los demás.



El cuarto punto que destaca el informe es la posibilidad de una crisis financiera inesperada a causa del golpe del coronavirus, uno de los principales detontantes de contracciones. Brasil y México, los que estarían más en el foco de la región.



El último punto es el que denominan los riesgos de cola de la recesión geopolítica, que podría golpear al comercio y precios de materias primas, entre otros.



“Ninguno de estos factores se prevé en nuestro escenario base, pero juntos son un gran riesgo para los emergentes. Además, uno solo de ellos puede conducir a los demás”.