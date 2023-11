Los países del mundo donde es posible tomar agua de la llave

El agua potable es fundamental para el ser humano, pero en muchas zonas del mundo el acceso es privilegiado, pues hay escasez por diversas razones, en algunos casos por la falta de inversión en infraestructura, por falta de fuentes naturales, por el crecimiento de la población que hace insuficiente el recurso, así como el cambio climático, la privatización de los recursos, entre otras razones.



Mientras que hay otras zonas que cuentan con mejor suerte, pueden encontrar agua solo con abrir el grifo de su casa. Sin embargo, no todos los países cuentan con la misma calidad de agua.



Justamente, sobre esta realidad se conoció un informe de QS Supplies que revela un listado de 50 países, en su mayoría de Europa, en donde es seguro beber agua de la llave directamente, sin ningún proceso adicional previo al consumo.



Estos son los países:



Canadá

Estados Unidos

Costa Rica

Chile

Noruega

Países Bajos

Reino Unido

Irlanda

Islandia

Bélgica

Luxemburgo

Suiza

Austria

Eslovenia

Portugal

España

Francia

Italia

Croacia

​Grecia

Suecia

Finlandia

Dinamarca

Estonia

Alemania

Polonia

República Checa

Hungría

Eslovaquia

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita

Japón

Corea del Sur

Australia

Nueva Zelanda



En el caso de Colombia, hay algunas ciudades del país donde es posible tomar agua de la llave, como en Bogotá, pero en la mayoría del territorio nacional no es posible.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ingesta de agua no potable puede tener efectos negativos en la salud porque contiene microorganismos patógenos, sustancias químicas tóxicas y contaminantes biológicos que provocan la mayoría de las veces enfermedades gastrointestinales y se supone que esto no ocurre en los países mencionados.



Ahora bien, la OMS recomienda, para los lugares en los que no es potable, hervir el agua durante al menos un minuto hasta que comience a burbujear en una olla de acero inoxidable. Es importante que no utilice recipientes de aluminio, cobre o plástico para esto porque pueden reaccionar químicamente.



