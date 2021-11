100 países se comprometen a reducir 30 % de emisiones de gas metano

En el tercer día de la Conferencia Anual sobre Cambio Climático (COP26), Estados Unidos y la Unión Europea promovieron un acuerdo para que las naciones se comprometan a reducir en un 30 % las emisiones de gas metano.



A este pacto se sumaron cien países, en los que se destacan Colombia, Togo, Vietnam, Brasil, Canadá, Ecuador, Micronesia, Chile, Indonesia o Marruecos. Sin embargo, India, China, Arabia Saudí y Rusia no se unieron a este acuerdo. De hecho, los tres últimos no hicieron presencia en la cumbre del clima.



(Vea: Tan solo 27,5 % de las empresas en Colombia mide su huella de carbono).



Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 30 % del calentamiento global, causado después de la Revolución Industrial, se debe a las emisiones de metano.



"Es uno de los gases que podemos cortar más rápido. Y haciéndolo se ralentizará inmediatamente el cambio climático", señaló.



Los ponentes de esta propuesta también afirmaron que esta acción permitiría limitar el aumento de las temperaturas en 0,2 grados centígrados para 2050 y evitar 200.000 muertes prematuras, cientos de miles de ingresos hospitalarios de emergencia por asma y la pérdida de 20 millones de toneladas de cosechas al año.



(Vea: Empresas con acuerdos voluntarios para reducir su impacto ambiental).



Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, añadió que "lo que hagamos entre ahora y 2030 va a tener un impacto significativo en que podamos o no cumplir nuestros compromisos a largo plazo". Sostuvo, también que, Estados Unidos tratará de reducir estas emisiones en su sector agrícola y en sus gasoductos.



Sin embargo, para el climatólogo, Michael E. Mann la reducción de este gas no es tan importante como mitigar el dióxido de carbono.



“Se habla mucho sobre metano. Sí, reducir el metano es importante y útil. Pero no es ni remotamente un sustituto de las reducciones más críticas en las emisiones de CO2. El metano dura décadas en la atmósfera. El CO2 dura siglos”, argumentó.



Otro de los acuerdos de los países asistentes a la cumbre fue el de cero deforestación a 2030. Con una financiación de alrededor de US$19.000 millones.



(Vea: Bezos apoyará creación de área marina protegida más grande del mundo)



Finalmente, Biden criticó que los dirigentes de China, Rusia y Arabia Saudí no asistieran a la cumbre. “Han perdido una gran oportunidad para influir”, añadió.



PORTAFOLIO