Minera de Canadá demandaría a Panamá

La minera canadiense First Quantum Minerals anunció que “revisará el contenido del fallo” de inconstitucionalidad del contrato que renovaba la concesión de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.



La mina, que reaccionó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá anunciara que el contrato ley era “inconstitucional”, añadió también que “respeta las leyes panameñas” y que han “escuchado el clamor popular”, por lo que reiteraron su disposición de tener un “diálogo constructivo”.



Según han explicado expertos a EFE, el contrato ley con la minera canadiense viola más de una docena de artículos de la Carta Magna, no solo ambientales sino de Administración pública, y que el fallo de la Corte también se basa en que no hubo licitación pública, como establece la ley.



Minería iStock

En el comunicado, la minera recordó que el contrato “fue el resultado de un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente, apoyar la conservación de la biodiversidad, fomentar el desarrollo comunitario, cumplir con las regulaciones internacionales que rigen las actividades mineras, y retornar la estabilidad jurídica”.



Minera Panamá, filial de FQM, ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el Gobierno panameño.



