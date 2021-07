El Gobierno de Estados Unidos alertó este viernes de que la crisis del coronavirus en EE. UU. es ahora una pandemia de 'personas no vacunadas', en un momento en el que los esfuerzos se enfocan en frenar la desinformación sobre las inoculaciones.



La directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), Rochelle Walensky, aseguró en una rueda de prensa organizada por la Casa Blanca que la situación actual “se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas”.



(Vea: La 'pandemia de los no vacunados', el problema que enfrenta EE. UU).

En este sentido, dijo que el 99 % de las muertes por covid-19 en el país son de personas no vacunadas.



Para el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, la solución está únicamente en que más gente se vacune.



“Mientras que las personas completamente vacunadas tienen un alto grado de protección contra enfermedades graves del covid-19, incluida la variante delta, los no vacunados no están protegidos contra enfermedades graves, la hospitalización y la muerte”, insistió.



(Vea: Inflación en Estados Unidos subió a 5,4 % en junio).



Zients dijo que la mejor manera para que aumente el ritmo de las vacunaciones es “combatir la desinformación”.



El funcionario hizo estas declaraciones después de que la máxima autoridad sanitaria de EE. UU., el cirujano general Vivek Murthy, avisara este jueves de la "amenaza urgente" que supone la desinformación sobre el covid-19 en un momento en el que los casos están subiendo y las tasas de vacunación se han estancado.



(Vea: OMS advierte que la variante delta del covid pronto será la dominante).

A pesar de la cantidad de personas que no se quieren vacunar, hay varios que protestan para que se produzcan más vacunas. EFE

"La desinformación nos está costando a nuestros seres queridos, nos está costando vidas", lamentó en una rueda de prensa Murthy, quien ha perdido a diez familiares por la enfermedad.



Murthy urgió a las compañías tecnológicas y a los gigantes de las redes sociales que cambien sus productos y software para evitar que la difusión de datos falsos, además de incrementar el acceso a fuentes fiables que ofrezcan datos y resuelvan dudas.



El cirujano general evitó dirigirse a una empresa en particular, pero la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló directamente a Facebook, pues en esa red social, hay 12 perfiles activos que están produciendo el 65 % de la desinformación sobre vacunas en el país.



(Vea: 2.370 millones de personas no tuvieron acceso a comida decente en 2020).



Los casos del covid-19 subieron un 11 % la semana pasada y registraron aún mayores incrementos en aquellas zonas del país donde la vacunación no supera el 40 %, según autoridades sanitarias.



EFE