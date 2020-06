Pandemia entorpece la negociación del Brexit

Cuando el gobierno británico aprobó su acuerdo de salida de la Unión Europea, definió que a mitad de año haría balance y que desde el 1 de enero de 2021 el Reino Unido estaría, sí o sí, fuera del bloque. Pero la pandemia ha entorpecido el proceso, tanto que no ha habido avances y pone a la negociación ante el abismo de terminar el periodo de transición con un Brexit duro.



Para evitarlo, ambas partes se reunieron para impulsar la negociación y lograr un acuerdo antes de fin de año, pero los expertos en la materia ven con escepticismo que eso sea posible.



Según Geraint Johnes, profesor de economía de la Universidad de Lancaster, “un acuerdo parece poco probable en el tiempo disponible. El Gobierno de Reino Unido sigue sin estar dispuesto a reconocer los costos del Brexit y tampoco la gravedad de no lograr un TLC. El tiempo es esencial, pero la pandemia le está quitando mucho a ambos. Todo esto hace que una oferta sin compromiso sea cada vez más probable”.



Por su parte, James Shields, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Warwick, apunta que desde que Boris Johnson asumió como primer ministro, el Brexit se ha parecido a un juego de póker.



“Las negociaciones están estancadas, pero Johnson sigue creyendo que la UE cederá y hará concesiones. Esto no es del todo cierto. Los estados del bloque están hartos del Brexit y ahora les preocupa más el coronavirus. Además, el Brexit nunca ha sido tan importante para ellos, por lo que la apuesta a que capitulará podría llevar a un Brexit sin acuerdo, el peor resultado para todos, especialmente en la carnicería económica que genera la pandemia”.



Según explica Shields, “entre las áreas con diferencias se encuentran la pesca, las normas de competencia, la cooperación policial y de seguridad y el mecanismo para hacer cumplir un acuerdo. Reino Unido ha dicho que no habrá extensión, por lo que quedan seis meses”.



Eso sí, también hay visiones positivas. Como indica Tim Bale, profesor de ciencias políticas en la Universidad Queen Mary de Londres, “las negociaciones han sido lentas, insuficientes y a veces malhumoradas, por lo que es difícil ver que se complete un acuerdo comercial integral para fin de año, pero es posible algo básico que se pueda construir en los próximos años, pues las consecuencias para las economías son demasiado perjudiciales para dejar escapar cualquier oportunidad. Dicho esto, sí que existe un riesgo significativo de que el Reino Unido abandone el mercado único y la unión aduanera sin un acuerdo”.