Papa criticó que la gente vaya de vacaciones sin cumplir restricciones

El papa Francisco criticó este domingo a las personas que se han ido de vacaciones sin respetar las restricciones impuestas por los gobiernos para contener la pandemia del coronavirus y señaló que deben ser más conscientes del sufrimiento de los demás.



El papa Francisco hizo estas reflexiones momentos después de rezar el Ángelus este domingo en la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano.



El pontífice argentino indicó que las personas deben intentar preocuparse más por los demás y no solo atender a sus propios intereses.



Francisco ha contado que recientemente ha leído una información periodística que explicaba que había gente que estaba incumpliendo las medidas impuestas por el Gobierno de su país para disfrutar de sus vacaciones en otros lugares.



"No han pensado en las personas que se han quedado en casa, en los problemas económicos que está sufriendo la gente como consecuencia de la pandemia, en los enfermos... Solo han pensado en sus vacaciones y en su propio placer", consideró.



El pontífice dijo que nadie sabe lo que deparará 2021 pero que el mundo será mejor si todas las personas trabajan en favor del bien común. La pandemia del coronavirus ha dejado ya 1,8 millones de fallecidos en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



EFE