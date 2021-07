Papa pide a empresarios “no esconder la plata en paraísos fiscales”

El papa Francisco pidió este miércoles a los empresarios que inviertan “en el bien común” y no escondan “la plata en los paraísos fiscales”, en un vídeo enviado a los participantes del XXIV encuentro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que tiene sede en Argentina.



(Conozca cuáles son los 10 paraísos fiscales más grandes del mundo).

“La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso”, dijo el papa en español.



“En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social o simplemente busca intereses personales. La economía es social”, apuntó.



(‘No todo se resuelve con la libertad de mercado’).



El papa defendió que sindicatos y empresarios deben participar en “la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos” y dijo que las sociedades tienen que “volver a la economía de lo concreto”, a la “producción, el trabajo de todos”.



Además, apostó por la claridad y la transparencia en los negocios, pues dijo que "es muy difícil construir sin confianza social".



"A veces esos grandes acuerdos de grandes empresas o grandes inversores o gente importante están todos alrededor de la mesa, después de horas hacen el acuerdo, lo firman, y en el momento que están brindando por el acuerdo este que está del lado de la mesa con aquel que está allá hacen uno por debajo de la mesa. No, con confianza y nunca traicionar la confianza", concluyó.



EFE