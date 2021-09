Para Biden, ya no había un propósito claro para seguir en Afganistán

El presidente Joe Biden defendió el martes su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán como la “mejor” en el interés nacional de Estados Unidos, durante un mensaje a la nación sobre el final de la guerra más larga del país.



“Ya no teníamos un propósito claro en Afganistán”, dijo en un discurso solemne un día después de la retirada final.



“Esta es la decisión correcta. Una decisión sabia. Y la mejor decisión para Estados Unidos”, afirmó Biden.



El mandatario demócrata, que llegó al poder en enero, dijo que la opción había sido “simple” tras el acuerdo que hizo su antecesor republicano Donald Trump con los talibanes en 2020: seguir el compromiso asumido por el gobierno anterior, o enviar más tropas y seguir peleando.



“Esa fue la elección: entre la salida o la escalada. No iba a extender esta guerra para siempre, y no iba a extender una salida para siempre”, aseguró Biden desde la Casa Blanca.



La operación de evacuación de civiles estadounidenses y aliados afganos previo a la retirada final de tropas se vio ensombrecida por un ataque el jueves pasado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico- Khorasan (EI-K), que mató a unos 100 afganos, 13 soldados estadounidenses y dos británicos cerca del aeropuerto de Kabul.



“Seguiremos luchando contra el terrorismo en Afganistán y otros países”, prometió Biden el martes. “Y a EI-K: aún no hemos terminado con ustedes”, advirtió, al anunciar que liderará “una estrategia dura, despiadada, enfocada y precisa”.



Washington lideró una coalición internacional que invadió Afganistán en 2001 para derrocar al entonces régimen talibán por su negativa a entregar al líder de la red islamista Al Qaida, Osama bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.



Durante su discurso el martes, Biden elogió el “extraordinario éxito” de la misión de evacuación de los estadounidenses y sus aliados de Afganistán.



Desde el 14 de agosto, el día antes de la caída de Kabul a manos de los talibanes, aviones estadounidenses y sus aliados evacuaron a más de 123.000 civiles del aeropuerto de Kabul durante un período de 17 días, según el Pentágono.



“Ningún país ha logrado algo así en toda la historia”, dijo el presidente de Estados Unidos.



“El extraordinario éxito de esta misión se debió a la increíble habilidad, valentía y al coraje desinteresado de los militares de Estados Unidos y de nuestros diplomáticos y profesionales de inteligencia”.



Washington sigue decidido a evacuar a los estadounidenses que aún quedan en Afganistán, cuyo número se estima entre 100 y 200.



“Para los estadounidenses que permanecen allí, no hay una fecha límite. Seguimos comprometidos a sacarlos si quieren salir”, aseveró Biden.



Estados Unidos anunció en las primeras horas del martes, hora de Kabul, que había completado la salida de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán.



Disparos victoriosos estallaron en Kabul tras el anuncio de la partida definitiva del ejército estadounidense, aclamada como un éxito “histórico” por los talibanes, que regresaron al poder el 15 de agosto.



AFP