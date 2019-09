Para Bolsonaro, la Amazonía no es el pulmón del mundo

En su intervención en la Asamblea de la ONU, el presidente de Brasil defendió ferozmente su soberanía y dijo que la Amazonía es “nuestra”.



El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro hizo una feroz defensa de la soberanía de Brasil este martes en su primer discurso en la ONU y negó que los incendios estén devastando la Amazonia.



Así mismo, afirmó que la mayor selva tropical del mundo no es “un patrimonio de la humanidad” sino de su país.



“La Amazonia no está siendo devastada ni consumida por el fuego como dice mentirosamente la prensa”, aseguró Bolsonaro en su discurso de más de 30 minutos -el doble de lo permitido- y que como es tradición, fue el primero de la Asamblea General anual de las Naciones Unidas.



El presidente brasileño, quien asegura que existe una “psicosis ambiental” y defiende la explotación comercial en áreas de preservación ambiental e indígena, denunció que hay gobiernos extranjeros que utilizan a líderes indígenas como el cacique Raoni, de la tribu kayapó de la Amazonia, “para avanzar sus intereses económicos”.



Sin mencionar a Francia o a su presidente, Emmanuel Macron, Bolsonaro deploró también que “otro país” basado en “las mentiras de la prensa (...) se portó de forma irrespetuosa y colonialista, atacando nuestra soberanía”.



Macron propuso durante la reciente cumbre del G7 en Biarritz, Francia, conceder a la Amazonia un “estatuto internacional”, una idea que indignó a Bolsonaro, que le acusó de querer restringir la soberanía de Brasil.



Durante la reunión del G7 se planteó también la idea de aplicar sanciones a Brasil por no proteger la Amazonia, recordó Bolsonaro. Esa fue "una propuesta absurda", afirmó, y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por haberla rechazado.



AFP