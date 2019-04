Para Trump, EE.UU. está lleno y no puede recibir más inmigrantes

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está "lleno" y no puede recibir más inmigrantes latinoamericanos.



“Nuestro país está lleno. Nuestra área está llena. El sector está lleno”, dijo Trump recientemente en una sesión informativa sobre seguridad fronteriza en Calexico, California.



(Los trabajadores indocumentados del imperio Trump).

“No podemos recibirlos más. Lo siento, den la vuelta, así es”.



Hace unos días, Trump amenazó con cerrar la frontera de EE.UU. con México para detener un aumento en la migración.



Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a 66.450 personas que cruzaron la frontera ilegalmente en febrero -un aumento de más de 18.000 respecto al mes anterior-, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, ha dicho que las detenciones se acercaron a 100.000 en marzo.



Trump retrocedió de la amenaza después de que las empresas y los legisladores republicanos expresaran su preocupación por el daño económico que causó el cierre de la frontera.



En cambio, dijo que impondría aranceles a los automóviles fabricados en México si el país no detiene el flujo de migrantes y drogas ilegales por la frontera en un año.



“Estoy totalmente dispuesto a cerrar la frontera, pero México ha hecho más que nunca en los últimos cuatro días", dijo Trump en Calexico.



“Detener a miles de personas y llevarlas de vuelta a sus países".



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard dijo a reporteros que no sabía qué provocó el mensaje de Trump.



(Trump dice que construirá el muro con México y se lo cobrará después).



La política migratoria de México ha sido consistente bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y no hay planes de cambiarla, dijo Ebrard.



Trump también dijo en un tuit que está "analizando una multa económica por los US$500.000 millones de dólares en drogas ilegales que se envían y contrabandean a través de México y de nuestra frontera sur".



En su tercer viaje a la frontera este año, Trump verá una parte del muro fronterizo en la ciudad de Calexico y se reunirá con las autoridades locales, un entorno que suele utilizar para reiterar sus promesas de tomar medidas enérgicas contra la inmigración indocumentada.



Las barreras -en su mayoría anteriores a la presidencia de Trump- van desde cercas de hierro de 5 metros de altura hasta obstáculos improvisados de vehículos y alambre de púas, y abarcan 1000 kilómetros de la frontera de EE.UU. con México -de casi 3.200 kilómetros, principalmente en California, Arizona y Nuevo México.



Su visita a Calexico se produce al final de una semana tumultuosa que dejo al descubierto la creciente frustración y las limitaciones de Trump para controlar la frontera sur de EE.UU.



Los fallidos esfuerzos de la administración han ido desde un intento de disuadir la migración separando a los niños migrantes de sus familias a ultimátums contra México que han demostrado ser muy costosos de cumplir.



Trump ha criticado la inmigración desde el día en que lanzó su campaña presidencial en 2015.



(Trump subiría costos de visas para pagar muro en frontera).



Se ha mantenido como uno de los temas más divisivos de su presidencia y, sin duda, tendrá un lugar destacado en su campaña de reelección de 2020.



Poner aranceles a los automóviles construidos en México implica arriesgarse a perjudicar a las compañías, incluidas General Motors Co. y Fiat Chrysler Automobiles NV, que importan modelos clave del país, como Chevrolet, GMC y Ram.



EE.UU. importó 41 por ciento más vehículos el año pasado que en 2014, según datos del Departamento de Comercio.



Trump también ha discutido con el Congreso sobre la seguridad fronteriza y está pidiendo a los legisladores que modernicen lo que él llama las peores leyes de inmigración en el mundo.



Bloomberg