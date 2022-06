Patentes de vacunas, la clave en cita de la OMC

Los ministros de la OMC reunidos este lunes en Ginebra no lograron un acuerdo sobre la posibilidad de liberar las patentes de las vacunas contra la covid-19, pero esperan ponerse de acuerdo esta semana.



La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala ha hecho de la lucha contra la pandemia del coronavirus una prioridad desde su llegada al frente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en marzo de 2021.



“¡Pongan fin al apartheid de las vacunas!”, se podía leer en el cartel de unas ONG, que protestaron ante la organización el lunes.



En la reunión ministerial de la OMC se están debatiendo dos textos: uno de ellos tiene por objetivo facilitar la circulación de los componentes y productos necesarios para luchar contra esta y las futuras pandemias; y el segundo, permitir la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra la covid-19.



Este último tema divide. Por un lado, la industria farmacéutica y Suiza consideran que debilita la propiedad intelectual. Por el otro, las ONG creen que el texto no es suficientemente ambicioso como para ser eficaz.



Para el embajador suizo, Markus Schlagenhof, delegado de acuerdos comerciales, “pretender que una amplia exención de la propiedad intelectual resolvería el problema no se corresponde con la realidad”. Además, “la propiedad intelectual no es parte del problema, sino de la solución”, añadió.



PORTAFOLIO