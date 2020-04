Percepción sobre crisis económica se mantiene optimista en Latam

A pesar que la mayoría de la población en Argentina, Chile y Colombia cree que su país está atravesando una crisis económica, el 75% de los consumidores es optimista sobre el futuro de su país en el largo plazo, así lo asegura el estudio de Consumer Sentiment del Boston Consulting Group (BCG).



De acuerdo con la investigación el nivel de optimismo en Colombia y Perú desde antes de la llegada de la covid-19 era del 86%, y aún durante la emergencia estos países mantienen el indicador en 74% y 76%, respectivamente.



“Existe una cierta esperanza en la población de que la salida de la crisis no sea a tan a largo plazo, de que va a ser relativamente rápida. Y también entra un optimismo general en la generación más joven que de aquí a cinco años van a ver mejorado su nivel socio económico”, asegura Sandro Marzo, socio de BCG.



Los resultados del informe sugieren, además, que la coyuntura ha llevado a los consumidores de estos países latinoamericanos a pensar en una reducción en el consumo durante este año. El 78% de los encuestados en las cuatro naciones manifestó que espera tener menor gasto, mientras que los que esperan mantener el mismo gasto o aumentarlo están divididos en 11% cada uno.



Dicha tendencia manifestada en la región también está segmentada por categorías en la investigación del BCG. A pesar de que al dividir las intenciones de los consumidores el grueso del porcentaje de los subgrupos está enfocado a mantener el mismo gasto, la segunda tendencia está orientada a la reducción del gasto, anteriormente mencionada.



En este sentido, los gastos en ‘Viajes y movilidad’ van a ser los más impactados con planes de los consumidores de disminuciones totales del 26%, y búsquedas de marcas más económicas (23%). Seguida de esta, la categoría de ‘Alimentos’ muestra un comportamiento de reducción en el gasto de los compradores del 47%. Mientras que el ‘Hogar, servicios y comunicaciones’ (25%); ‘Cuidado personal y ropa’ (21%) y ‘Servicios financieros’ (20%) presentan menores caídas.



“Hay varias categorías que van a sufrir por ese trading down y esos son todos los que son categorías alimenticias de dulces, golosinas, snacks, comida rápida, bebidas gaseosas donde el consumidor dice voy a reducir fuertemente o voy a buscar las marcas más baratas y las categorías no alimenticias. Obviamente todo lo que tiene que ver con transporte, hoteles, vuelos nacionales e internacionales, también se va a reducir drásticamente”, dice Marzo.



Contrario a esto, las preferencias de consumo de los consumidores este año estarán enfocada en productos como frutas, verduras, carnes, seguros médicos y de vida, productos de cuidado personal y dispositivos electrónicos.



Finalmente, BCG sugiere que las mujeres, generaciones más jóvenes y clases medias-altas son las que impulsaran la adquisición de estos productos.