¿Perjudican Facebook, Amazon y Google a la pequeña empresa?

Facebook Inc, Amazon.com Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc, enfrentarán una investigación del Congreso estadounidense sobre cómo las grandes compañías tecnológicas podrían estar dañando el entorno competitivo para las pequeñas empresas, reportó Bloomberg.



La presidenta de la Comisión de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes, Nydia Velazquez, planea invitar a las compañías a enfrentar preguntas de la comisión a fines de octubre o comienzos de noviembre, dijo Bloomberg.



"La presidenta Velazquez cree que las pequeñas empresas merecen competir en igualdad de condiciones y espera que la audiencia sea una oportunidad para que la comisión examine el desempeño de las pequeñas compañías dado el dominio de las grandes tecnológicas en áreas desde el comercio electrónico al tráfico en internet", dijo el reporte, citando a una portavoz de la legisladora.



Las grandes compañías tecnológicas ya enfrentan una serie de exhaustivas investigaciones, incluidas algunas de legisladores y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre temas como involucrarse en prácticas anticompetitivas.



Amazon, Facebook y Alphabet no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios realizadas por Reuters fuera del horario regular de negocios.





Reuters