Perspectivas económicas, menos catastróficas que en junio

Las perspectivas para la economía global son menos catastróficas de lo proyectado en junio, dijo el jueves el portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque seguirán siendo "muy difíciles" para muchos países emergentes.



"Los datos recibidos recientemente sugieren que la perspectiva puede ser algo menos nefasta que en el momento de la actualización ( del informe de Perspectivas de la Economía Mundial, WEO) del 24 de junio, con partes de la economía global comenzando a cambiar de rumbo", dijo Gerry Rice en una rueda de prensa.



Sin embargo, precisó que "el panorama sigue siendo muy difícil", ya que los mercados emergentes, excepto China, enfrentan una situación "precaria" debido a la pandemia del coronavirus.



El avance del coronavirus en el mundo, que deja ya más de 978.000 muertes, ha forzado a los economistas a ajustar las proyecciones de la economía, en un ambiente de incertidumbre.



En junio, el Fondo proyectó que el PIB mundial iba a contraerse un 4,9% en 2020 y que el virus iba a restar 12 billones de dólares a la economía en dos años. En abril el pronóstico era de una caída del PIB global de 3%.



El 13 de octubre el FMI va a actualizar sus previsiones en la reunión semestral del organismo, que al igual la edición de abril tendrá un formato virtual por la pandemia. Rice indicó que China y otras economías están registrando un desempeño mejor de lo esperado en el segundo trimestre, en parte debido a que las medidas de confinamiento fueron levantadas tras el confinamiento casi total instalado a principios del año. "También estamos viendo signos de que el comercio global está empezando a recuperarse", indicó Rice.



Los economistas tienen miedo sobre el efecto de una segunda ola de infecciones que dañe la recuperación.



En los últimos días el alto nivel de contagios en Europa empujó a los gobiernos de España, Francia y Reino Unido a imponer restricciones para los ciudadanos. "Quiero enfatizar que no estamos fuera de peligro", indicó Rice.



UNA SITUACIÓN FRÁGIL



El miércoles, el primer subdirector gerente del FMI, Geoffrey Okamoto, consideró que la situación global es "menos mala" de lo proyectado inicialmente, en particular en las economías avanzadas, pero señaló que el panorama no es homogéneo.



Okamoto señaló a América Latina como un ejemplo de la "recuperación parcial y desigual" y proyectó que la región se contraerá un 9% este año, una proyección levemente mejor a la hecha en junio, cuando se pronosticó una caída del PIB regional de 9,4%.



La situación es especialmente frágil para los países que dependen del turismo y para las naciones que tienen necesidades de financiamiento muy importantes. "Estamos preocupados de que la crisis esté anulando los progresos logrados en los últimos años para reducir la pobreza", indicó Rice.



Al ser interrogado sobre las perspectivas de Estados Unidos, que es un motor importante del crecimiento mundial junto con China, el funcionario del FMI insistió en que los hogares y las empresas siguen enfrentando una situación difícil y señaló que el Fondo sigue aconsejando que el gobierno implemente rápidamente un paquete de ayudas.



En Washington, las conversaciones están atascadas para impulsar medidas de alivio antes de las elecciones de noviembre, unos comicios entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, que se anuncian muy reñidos.



El FMI llamó la atención sobre el endeudamiento, en un momento en el que hay "aumento significativo de la vulnerabilidad de la deuda" en muchos países. El Fondo indicó que considera indispensable mantener el gasto público para sostener la economía, pero exhortó a los países a tomar las medidas para intentar garantizar que la deuda se mantenga en niveles sostenibles, con una consolidación fiscal apropiada.



