Perú: cuatro años bajo convulsión política permanente

Los presidentes de Bolivia, Colombia y Ecuador, que integran la Comunidad Andina de Naciones junto a Perú, exhortaron al Congreso peruano a evitar la destitución del presidente Martin Vizcarra en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia.



“Invocamos a sus autoridades a evitar acciones que podrían poner en riesgo el legítimo ejercicio del poder y el proceso político institucional democrático” en Perú, dice un comunicado firmado por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y sus pares de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Lenín Moreno.



(¿Por qué Perú tiene la mayor tasa de mortalidad mundial por covid-19?).



“Los sucesos que vienen ocurriendo en el Perú atentan contra su estabilidad y gobernabilidad”, agrega la declaración.



El Congreso inició el viernes un proceso de destitución a Vizcarra que debe votar el 18 de septiembre por haber supuestamente instado a mentir a dos de sus asesores investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante durante su gestión.



(Vizcarra recupera la gobernabilidad de Perú). .



Los presidentes andinos advierten que la crisis política en curso se desarrolla en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y a siete meses de las elecciones generales peruanas de abril 2021. "Alentamos a una pronta solución sobre la base del diálogo, en el marco del orden constitucional vigente y en estricto apego al equilibrio de poderes", resaltaron.



CONVULSIÓN POLÍTICA DE VIEJA DATA



La corrupción y el choque fratricida entre el Gobierno y el Congreso han sumido a Perú en una concatenación de crisis que se suceden una tras otra, a cada cual más grave como la que ahora pone al borde del abismo al presidente Martín Vizcarra en plena pandemia del Covid-19 y a siete meses de las elecciones.



Esta espiral de polémicas comenzó con las elecciones generales de 2016, que dejaron al Gobierno en manos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al Congreso en manos del fujimorismo, un antagonismo irreconciliable que se agudizó a medida que estallaron los escándalos de corrupción de Odebrecht y de la magistratura peruana.



Ni siquiera un cambio de presidente, ni unas elecciones extraordinarias, ni la asunción de nuevos congresistas puso fin a este permanente conflicto.



2016:



- 10 de abril: El fujimorismo, bajo la marca del partido Fuerza Popular que dirige Keiko Fujimori, arrasa en las elecciones parlamentarias al conseguir 73 de los 130 congresistas.



- 5 de junio: Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones presidenciales por apenas 40.000 votos sobre Keiko Fujimori, que no reconoce la victoria de su rival y desde el Congreso inicia una oposición obstruccionista hacia el Gobierno.



- 28 de julio: Kuczynski asume la Presidencia con Martín Vizcarra como primer vicepresidente y Mercedes Aráoz como segunda vicepresidenta.



- 21 de diciembre: Estalla el caso de corrupción Odebrecht ante la revelación de la constructora haber entregado millonarios sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, que abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).



2017:



- 22 de mayo: Vizcarra dimite como ministro de Transportes y Comunicaciones ante la presión de la oposición por la adenda que firmó para poner en marcha las obras de construcción del nuevo aeropuerto de Cusco.



- 14 de julio: El expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia ingresan en prisión preventiva por presunto lavado de dinero en la financiación de su campaña electoral en las elecciones de 2011, al supuestamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht.



- 15 de septiembre: El Congreso censura al Gobierno en pleno que lideraba el primer ministro Fernando Zavala. Antes, el Congreso ya había forzado la salida de Vizcarra y de otros ministros como el de Educación Jaime Saavedra y el de Economía Alfredo Thorne.



- 21 de diciembre: Kuczynski se salva de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño grupo de fujimoristas encabezados por Kenji Fujimori, presuntamente a cambio de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.



- 24 de diciembre: Kuczynski concede el indulto humanitario a Alberto Fujimori. .

2018:



- 21 de marzo: Kuczynski dimite antes de someterse a un nuevo proceso de destitución promovido en el Congreso, después de que se conocieran unas grabaciones secretas en donde Kenji Fujimori parece comprar votos entre congresistas para evitar su caída.



- 23 de marzo: Vizcarra asume la Presidencia de Perú.



- 7 de julio: Aparece el caso de "Los cuellos blancos", una presunta gran red de tráfico de influencias, prebendas y prevaricación en el seno de la magistratura que abarca jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos y congresistas fujimoristas.



- 12 de julio: Vizcarra hace de la lucha anticorrupción su estandarte y lanza una profunda reforma en la magistratura, de los partidos políticos y del sistema electoral que exigen la celebración de un referéndum.



- 3 de octubre: La Corte Suprema anula el indulto a Fujimori por encontrar irregularidades en el proceso. Fujimori se refugia en una clínica para evitar volver a prisión.



- 31 de octubre: Keiko Fujimori es detenida e ingresa en prisión preventiva. Aparentemente habría ocultado millonarios aportes ilícitos de empresas a sus campañas electorales, entre ellos un millón de Odebrecht.



- 9 de diciembre: Las reformas anticorrupción propuestas por Vizcarra reciben en referéndum más del 80 % de votos a favor.



2019:



- 23 de enero: El expresidente Fujimori vuelve a prisión.



- 17 de abril: El expresidente Alan García se suicida en su vivienda de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por la Policía por el caso Odebrecht.



- 28 de abril: Dictan arresto domiciliario a Kuczynski por el caso Odebrecht.



- 30 de mayo: Vizcarra presenta una cuestión de confianza al denunciar "un boicot" a las reformas anticorrupción por parte del parlamento, que vota a favor del Gobierno pese a luego seguir dilatando la aplicación de las mismas.



- 30 de septiembre: Vizcarra disuelve constitucionalmente el Congreso tras varios días de tensiones por la irregular renovación del Tribunal Constitucional (TC) promovida por el Congreso para colocar allí magistrados afines. El presidente presentó una cuestión de confianza expresamente vinculada a este asunto y el Congreso retrasó deliberadamente su votación para seguir con la renovación del TC. Eso constituyó en la práctica una segunda censura al Gobierno tras la ocurrida en 2017, lo que habilitaba a Vizcarra la facultad constitucional de disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias.



- 1 de octubre: La vicepresidenta Mercedes Aráoz dimite tras haberse hecho jurar presidenta del país por una facción de congresistas que negaban el cierre de la cámara sin legitimidad constitucional.



- 25 de noviembre: Una sentencia del Tribunal Constitucional restituye la libertad a Keiko Fujimori.



2020:



- 26 de enero: Las elecciones parlamentarias extraordinarias para elegir un nuevo Congreso dejan un hemiciclo atomizado en nueve fuerzas políticas, ninguna de ellas oficialista, ya que el Gobierno no presentó listas propias en los comicios.



- 29 de enero: Keiko Fujimori vuelve a prisión preventiva. - 5 de mayo: Keiko Fujimori sale de nuevo en libertad.



- 8 de julio: Vizcarra convoca las elecciones generales para el 11 de abril de 2021 tras insistir al Congreso en que apruebe los puntos pendientes de la reforma política y electoral.



– 28 de julio: Vizcarra entra en su último año de mandato, en el que ya no puede disolver el Congreso constitucionalmente.



- 11 de septiembre: el Congreso inicia un juicio político para destituir a Vizcarra, lo que dejaría la Presidencia de Perú en manos del presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino.



Con agencias