Pese a la crisis, 24 economías del mundo cerrarán en verde

Archivo particular

La crisis que ha generado la pandemia en todo el planeta ha teñido de rojo el ‘mapamundi’ en cuanto al crecimiento económico que tendrán los países en el 2020. Sin embargo, dentro de este mal comportamiento generalizado en todas las partes del mundo, hay países que, pese a la adversidad, terminarán el año con su PIB en verde.



En concreto, según los últimos datos que publicó el Fondo Monetario Internacional (FMI), son 24 las economías, de las 194 que reconoce la ONU, las que presentarán crecimientos en 2020, un dato que si bien resulta positivo en medio de la mayor crisis de las últimas décadas, empeora respecto a los pronósticos que se tenían en junio.



Esto es porque según el anterior ‘outlook’ publicado hace unos meses, iban a ser 30 los países en verde, lo que hace que en este tiempo, seis de ellos hayan cambiado su tendencia en el PIB. Y lo mismo ocurre en cuanto a las tasas de crecimiento, las cuales son menores que antes.



Por tomar el ejemplo del país que más crecerá, Guyana, para el que el FMI espera un repunte de 26,2%, este dato es sustancialmente inferior al aproximadamente 50% esperado en junio, o al 83% que se preveía al cierre del año pasado.



DISTINTAS RAZONES



Entre los países que componen el listado del FMI, la mayor representación se ve por economías de Asia y de África, con algunos de Oceanía y el único caso de Guyana en Latinoamérica.



Entre estas, cabe destacar que realmente China, que se ubica como la décima economía en cuanto a crecimiento este año, con un avance de 1,9%, es la única gran potencia mundial que tendrá un cierre de 2020 positivo, pues de resto no hay ningún otro representante del G20.



Además, las razones del repunte de cada uno son distintas. Por ejemplo, en el caso de Guyana, el repunte se explica por su reciente impulso de la industria petrolera en el país, la cual ha atraído grandes inversiones de las principales empresas internacionales del sector.



China, por otro lado, además de pasar por la pandemia antes que el resto del mundo, logró controlar el virus y reactivar su actividad más rápido, lo que le permitió tener crecimiento positivo ya en el segundo y tercer trimestre de 2020.



“La recuperación en China fue más rápida porque controló con mayor eficiencia la covid-19 e hizo estímulos que elevaron el gasto y la inversión pública”, asegura Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa.



La mayor preparación de los países asiáticos para controlar la pandemia, por episodios recientes similares, ayudó a algunos de ellos a terminar en positivo o, al menos, a no caer tanto, como Corea del Sur.



También hay casos de países totalitarios que impulsaron otras estrategias que no afectaron tanto a la economía, o algunos, como Egipto, cuyo programa de reformas estructurales le permitió seguir mejorando, incluso, bajo la pandemia.