En qué va el 'enfrentamiento' que Perú tiene con el presidente Petro

El pasado lunes 15 de mayo, de nuevo, se presentó un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y las autoridades de Perú, puntualmente, con la canciller de ese país, Ana Cecilia Gervasi.



La funcionaria acusó al mandatario colombiano y al de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir en contra de "los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región" y aseguró que la defensa de la democracia es una obligación que compete a todos los estados y debe ser respetada.



En el caso de López Obrador, quien dijo que la presidente de Perú, Dina Boluarte, era una “usurpadora” y que debería dejar el cargo, la canciller lo calificó de negligente y lo criticó por no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú.



E insistió en rechazar la posición que han tomado ambos mandatarios, lo que es considerado por el Gobierno peruano como un intento reiterado de tergiversar lo que sucede en sus propios países.



Por otro lado, Petro criticó la visita de varios funcionarios colombianos, entre ellos el fiscal general Francisco Barbosa, a la fiscal peruana, Patricia Benavides, porque considera que ella es la gestora de la salida del poder del expresidente Pedro Castillo.



"Aquí no pasará lo del Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz", comentó Petro.



Las diferencias entre el presidente Petro y Perú empezaron en diciembre de 2022, cuando el expresidente Pedro Castillo intentó un autogolpe de Estado.



Desde ese momento, el mandatario colombiano ha mostrado su apoyo a Castillo y desaprueba a Boluarte, por lo que el Gobierno peruano ha considerado que se ha metido en asuntos nacionales.



Así las cosas, la respuesta ha sido sacar a su embajador en Bogotá de manera definitiva y declarar a Petro, con aval del Congreso, como ‘persona non grata’.



