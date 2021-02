Petrobras, ante un ‘momento’ difícil que ya dura varios años

La crisis que se generó al inicio de esta semana en el gigante estatal de Brasil, Petrobras, se convierte en un episodio más de una mala hora que atraviesa la compañía, que ya se extiende por varios años.



(Lea: Primax, con la mira puesta en las estaciones de Petrobras)



Esta semana, Jair Bolsonaro anunció que reemplazaría al presidente de la petrolera y colocaría en su lugar a un general retirado del Ejército, aunque agregó que esa decisión se tomaría en la asamblea de marzo próximo.



(Lea: Petrobras anuncia su intención de vender sus activos en Colombia)

No obstante, este lunes las acciones de Petrobras cayeron 20% tras la noticia y una vez que un buen número de entidades recortaran las recomendaciones de compra, esto se tradujo en una caída de más de US$18.000 millones en el valor de la empresa.



Y precisamente en el valor de sus acciones se ve registrada su crisis, pues sus títulos en el Nasdaq de Nueva York llegaron a valer casi US$71 cada uno, mientras que ahora esa cotización está por debajo de US$9.



Cabe recordar que Petrobras, junto con otras compañías, se ubicó en el ojo del huracán de la investigación Lava Jato, y los escándalos alrededor de la empresa petrolera salpicaron a los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, lo que dio inicio a una problemas para la empresa que todavía no ha logrado dejar atrás.



De hecho, el año pasado se vieron gran parte de las consecuencias de las dificultades que la empresa arrastraba de años atrás, a lo que se sumó la pandemia.



Así, Petrobras anunció en la última parte de 2020 la reducción de sus inversiones y la venta de activos en varios países de América Latina, entre ellos Colombia.



Precisamente, tiene en venta todo el negocio de distribución y comercialización de combustibles y lubrificantes en Colombia, el cual cuenta con 124 estaciones de servicio, principalmente en Bogotá, y 7 unidades de almacenamiento.



De esta forma, entre los objetivos de Petrobras con su plan de desinversiones está vender distintos activos no estratégicos y reducir su gigantesca deuda.