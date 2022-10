Petróleo cae ante posibilidad de que EE. UU. utilice sus reservas

Los precios del petróleo bajaron este martes luego de que varios medios informaran de que Estados Unidos utilizará nuevamente sus reservas estratégicas, como respuesta de Joe Biden al recorte de producción anunciado por la OPEP y sus aliados.



(Lea: Cómo impacta la devaluación del peso a la economía colombiana).

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre perdió así 1,73% a 90,03 dólares en Londres. En tanto el barril de West Texas Intermediate (WTI) para noviembre cayó 3,08% a 82,82 dólares en Nueva York. La información, divulgada por varios medios estadounidenses, señala que el presidente Biden ordenará utilizar entre 10 y 15 millones de barriles adicionales de las reservas estratégicas del país para contener los precios.



Consultada por la AFP, la Casa Blanca rechazó comentar el asunto y el Departamento de Energía no respondió. La vocero del Ejecutivo estadounidense, Karine Jean-Pierre, indicó que el mandatario hará "un anuncio mañanaa" miércoles, sin más precisiones. Esta información tuvo impacto en el mercado, señaló John Kilduff, de Again Capital.



"Recientemente habían hablado más bien de comprar petróleo" para reconstituir reservas, "y eso había ayudado a sostener los precios". Según The Wall Street Journal, el gobierno estadounidense propuso a Arabia Saudita comprar petróleo en el mercado si los precios caían a 75 dólares el barril, con destino a sus reservas estratégicas.



(Vea: Los ‘males’ del Soat: crecen primas pero hay más siniestros).



Desde inicios de septiembre de 2021, Estados Unidos volcó al mercado más de 212 millones de barriles de estas existencias, que se ubican en su nivel más bajo desde junio de 1984. Para Kilduff, el presidente busca ganar tiempo hasta las elecciones legislativas del 8 de noviembre, evitando una nueva subida de precios del crudo, y sobre todo de la gasolina.



La caída de precios también se explica por "los confinamientos en China y la postergación de la publicación del PIB chino" del tercer trimestre, esperada para este martes, señaló Kilduff. Esto "refuerza las preocupaciones sobre la economía y la demanda de petróleo. Alcanza para compensar los temores sobre la oferta, incluyendo los vinculados a la OPEP", explicó.

AFP