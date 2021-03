Ecopetrol se salva de la crisis de las petroleras de América Latina

Injerencias de los gobiernos, escándalos de corrupción, altos endeudamientos, estructuras insostenibles y problemas para mantener la producción son algunas de las dificultades que arrastran varias de las grandes petroleras de Latinoamérica, que muestran el ‘ocaso’ de estos gigantes del sector en la región.



Por supuesto, el caso más representativo es el de la PDVSA, que hace unos años llegó a ser una de las petroleras más grandes del mundo, pero que los malos manejos del gobierno de Venezuela, sumado a la falta de inversiones y poca capacitación de sus directivas, según los expertos, ha llevado a su gran declive.



No se conocen sus resultados financieros de 2020, pero frente a los más de 3,5 millones de barriles diarios (mbd) de producción que llegó a tener, el dato a enero bajó a 487.000 barriles diarios. Durante la pandemia llegó a tener solo un talado activo en todos sus campos.



Otro caso representativo es el de Pemex, la petrolera estatal de México, que en sus resultados financieros de 2020 calificó su último ejercicio como la ‘peor crisis de su historia’. Sus cuentas arrojaron una pérdida de más de US$23.000 millones, un 38,2% más que la caída que tenía en 2019.



Asimismo, su producción ha descendido hasta poco más de 1,6 millones de barriles diarios, lo que supone su menor cifra en alrededor de 40 años, y queda muy lejos de los 3,4 mbd que bombeaba en 2004.



No hay que olvidar que Pemex lleva varios años con problemas de imagen por su vinculación con Odebretch, al tiempo que los expertos apuntan a que en los últimos años se ha visto falta de inversión y de nuevos hallazgos, lo que ha disminuido sus reservas.



Y a esto hay que sumar uno de sus principales problemas: su alta deuda, que al cierre del año pasado ascendió a US$113.200, lo que la convierte en una de las firmas del sector a nivel mundial con mayores acreencias, situación que el gobierno de López Obrador ha tratado de revertir con inversiones de capital.



Un caso más reciente de turbulencias es el de Petrobras, que la semana pasada se desplomó en bolsa una vez que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la sustitución del actual líder por un general retirado, lo que desató los temores de injerencia.



El gigante brasileño lleva varios años arrastrando problemas tras su vinculación con la trama de corrupción Lava Jato y varios problemas en su gestión, lo que generó también un alto endeudamiento y el cambio en la estrategia de la empresa, que el año pasado anunció menores inversiones y venta de activos por toda Latinoamérica, como el negocio de estaciones de servicio que tiene en Colombia.



No obstante, cabe decir que si bien se encuentra en este plan para hacer más sostenible a la empresa, sus cifras han ido mejorando. Por ejemplo, al cierre del año pasado logró un beneficio de US$1.316,3, que si bien es una cifra muy inferior a los US$7.432,7 millones de 2019, consolida la recuperación de la firma, que estuvo varios años con resultados negativos.



Cabe apuntar que esta semana se informó que Petrobras solo ha recuperado US$980 millones de los más de US$7.700 millones que se perdieron por los casos de corrupción. Además, la empresa se encuentra en una difícil coyuntura por el alza de los precios, el cual alcanza ya el 41% en lo que va de año en Brasil.



Además, desde el punto de vista de producción, elevó su bombeo a cifras récord de 2,84 mbd, y logró reducir su deuda más de US$10.000 millones durante el 2020, hasta una cifra total de US$75.500 millones.



“Los datos de mediano plazo (de 2015 para acá) de firmas como Pemex y Petrobras lucen mal, evolución que se mantuvo en el repunte de precios de 2018. Con los niveles de cotización promedio de los últimos cinco años son mucho menos competitivas de lo que fueron en el pasado, principalmente por ser productores de crudos pesados”, apunta Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana”.



Ante esto, entre las principales razones que llevan a estas situaciones, Duarte apunta a “el tipo de reservas y el petróleo que producen estas empresas es costoso de producir, por lo que el factor principal es el nivel de precios. Medidas populistas/nacionalistas, junto con la pérdida del capital humano explican otra parte dele problema (...) el problema de corrupción afecta a los resultados y el direccionamiento de la empresa”.



Esto mismo opina Juan David Ballén, director de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, quien apunta a los temas de injerencia y malos manejos como una de las principales razones. “Al ser un sector tan estratégico, es normal que los gobiernos participen en él, pero en algunos casos esa injerencia se ha tornado en malos manejos o poco capacitados”.



OTROS CASOS



En otros países, la situación no es la mejor. Petroecuador vio cómo se redujo de nuevo su producción hasta 393.438 bd, al tiempo que su alta deuda, sus problemas de liquidez y los distintos cambios gerenciales en los últimos años han afectado las cuentas de la empresa.



Petroecuador y Petroamazonas, las dos grandes firmas del vecino país iniciaron un proceso de fusión que ha encontrado dificultades por los distintos problemas financieros.



En Argentina, YPF, otro de los grandes productores de la región, tampoco pasa por su mejor momento. Su producción total equivalente llegó a 468.500 bd, y la empresa no ha dejado atrás del todo las turbulencias desde que el gobierno de ese país nacionalizó la firma en 2012, tras expropiarla a la española Repsol.



Frente a esta situación en la región, los expertos destacan la estabilidad que ha mostrado Ecopetrol en los últimos años. Aunque 2020 afectó a la empresa como a todas las demás, la firma logró utilidades por US$473 millones, y cerró con una producción de 697.000 bd, por encima del datos de varios de sus competidores.



“Esta empresa ha logrado mejorar su nivel de eficiencia de manera importante, al punto que el año pasado logró utilidades cercanas a las del 2013, evidenciando que se trata de una compañía competitiva. Creo que las últimas dos administraciones han sido excelentes para la transformación positiva de Ecopetrol”, señala Duarte.