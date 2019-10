Petróleo: gigante asiática, en líos para salir de Venezuela

La principal contratista petrolera de China en Venezuela finalizó los acuerdos con proveedores locales en proyectos petroleros debido a la falta de pago de la compañía petrolera estatal.Pero salir del país suramericano ha resultado un desafío para ambas partes.



La compañía China Huanqiu Contracting and Engineering Corp. (HQC), una filial de la mayor compañía de energía de China, -China National Petroleum Corp. (Cnpc)-, informó a los proveedores locales que sus contratos serian rescindidos, aduciendo “la situación extremadamente difícil de este proyecto”, según un documento de la petrolera al cual tuvo acceso la agencia Bloomberg.



Así, las compañías locales de servicios petroleros fueron invitadas a negociar los terminos de salida y los pagos adeudados con los funcionarios de HQC.



La medida sigue a la decisión adoptada por la administración de HQC a principios de septiembre de detener el trabajo en la mayor empresa conjunta China-Venezuela, debido a la falta de pago por parte de Petroleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).



El retroceso adicional de la firma china amenaza con frenar aún más la producción, la cual se ha desplomado en medio de una falta de inversión, agravada por las sanciones de Estados Unidos que han reducido los ingresos de las ventas de petróleo y las importaciones de equipos y productos químicos necesarios.



Las empresas de China con Pdvsa representaron alrededor de 13% de la producción total del pais en agosto, según datos internos de petrolera estatal de Venezuela obtenidos por Bloomberg.



Un vocero de Cnpc se abstuvo de hacer comentarios sobre el tema. Así mismo, múltiples llamadas y correos electrónicos a HQC y su matriz, China Petroleum Engineering Corp. (Cpec), no tuvieron respuesta.



Las negociaciones no han dado resultados. HQC solicitó a los proveedores de servicios venezolanos que abrieran cuentas en China para recibir pagos en yuanes, en medio de la preocupación de que si pagaba a los contratistas localmente, las cuentas de HQC en el sistema financiero de EE.UU. podrían quedar congeladas por violar las sanciones contra Pdvsa, según personas con conocimiento de la situación.



Las empresas venezolanas ven la propuesta como poco práctica y costosa, ya que sus recursos financieros se encuentran en el hemisferio occidental. Las reglas de los bancos de Pekin para abrir cuentas son engorrosas, y otras opciones, como los bancos en Hong Kong, fueron descartadas por la filial de Cnpc, dijeron las personas.



Varias compañías están presionando a la embajada china en Caracas, en un esfuerzo por buscar una solución mediada, según las personas.



Se les debe mas de US$30 millones, según una persona con conocimiento de la situación. HQC informó el mes pasado que detendría el trabajo de expansión en la mejoradora de 130.000 barriles por día administrado conjuntamente, alegando falta de pago por parte de Pdvsa.



Bloomberg