Petróleo subió 2% después de un ataque de drones en campo saudita

Los precios del crudo subieron cerca de 2% este lunes luego de un ataque el fin de semana contra una instalación petrolera saudita realizado por separatistas yemeníes, y mientras los operadores esperaban señales de nuevas medidas en las principales economías del mundo para contrarrestar la desaceleración global.



El Brent cerró con alza de 1,10 dólares, o un 1,88%, a 59,74 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), en tanto, trepó 1,34 dólares, o un 2,44%, a 56,21 dólares el barril.



Las señales de una menor tensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, incluyendo la extensión por parte de Washington de una amnistía que permite a Huawei Technologies comprar componente de Estados Unidos, también ayudó a los precios del crudo.



Un ataque con drones por parte de un grupo hutí de Yemen en un campo petrolero en el este de Arabia Saudita provocó un incendio en una planta de gas, que agravó las tensiones en Oriente Medio, pero la estatal Saudi Aramco dijo que la producción de petróleo no se vio afectada.



"El mercado del petróleo parece estar valorando nuevamente una prima de riesgo geopolítico después de los ataques de drones el fin de semana en Arabia Saudita, pero la prima podría no mantenerse si no da como resultado interrupciones en el suministro", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.



La tensión en torno a Irán pareció disminuir después de que Gibraltar liberó un buque iraní que incautó en julio, aunque Teherán advirtió a Estados Unidos contra cualquier nuevo intento de apoderarse del buque en mar abierto.



Una escalada de las acciones alentada por las crecientes expectativas de que las principales economías del mundo tomen medidas para contrarrestar la desaceleración global también animó al crudo, que suele seguir el curso de los mercados bursátiles.



"La muerte de la economía global ha siso ampliamente exagerada y los mercados están comenzando a darse cuenta de eso", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group en Chicago.



Reuters