Pfizer venderá bono de sostenibilidad para producción de vacunas

La farmacéutica Pfizer está acudiendo al mercado de grado de inversión de Estados Unidos con un bono de sostenibilidad que ayudará a financiar los gastos de la vacuna contra el covid-19, según una persona familiarizada con el tema.

El bono, que vence en 2031, puede rendir 0,75 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, informo la fuente, quien pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.



Los ingresos de la venta están destinados para gastos de investigación y desarrollo, así como para la fabricación y distribución de vacunas contra el covid-19.



Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley lideran la venta de los bonos, dijo la fuente.



La compañía farmacéutica, con sede en Nueva York, estima que la vacuna aportará 33.500 millones de dólares en ingresos este año, lo que la convertiría en uno de los medicamentos más vendidos de la historia.



