Pfizer y Moderna: ¿cuál tiene más anticuerpos?

La vacuna contra el covid de Moderna Inc. generó más del doble de anticuerpos que una vacuna similar desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE en una investigación que compara directamente las respuestas inmunitarias a las vacunas.



(Lo que debe saber de la vacuna de Moderna).

Un estudio de casi 2.500 trabajadores en un importante sistema hospitalario de Bélgica concluyó que los niveles de anticuerpos entre personas que no se habían contagiado con el coronavirus antes de recibir dos dosis de la vacuna de Moderna promediaron 2.881 unidades por mililitro, lo que contrasta con las 1.108 unidades por mililitro en un grupo equivalente que recibió dos dosis de la vacuna de Pfizer.



Los resultados, publicados en una carta al Journal of the American Medical Association, sugirieron que las diferencias podrían explicarse por una mayor cantidad de ingrediente activo en la vacuna de Moderna (100 microgramos, versus los 30 microgramos de la desarrollada por Pfizer-BioNTech); o un intervalo más largo entre dosis de la vacuna de Moderna, que se administran con un lapso de cuatro semanas, frente a las tres semanas de la vacuna de Pfizer-BioNTech.



(Pfizer producirá su vacuna anticovid en América Latina).



La vacuna de Moderna se asoció con una reducción del riesgo de dos veces contra infecciones por SARS-CoV-2 tras la vacunación en comparación con la de Pfizer en una revisión de personas en el Sistema de Salud de la Clínica de Mayo en Estados Unidos entre enero y julio.



Los resultados se informaron en otro estudio dado a conocer antes de su publicación y revisión por pares el 9 de agosto.



Bloomberg