PIB de China se desacelera al 0,4% en 2T

La economía de China creció un 0,4 % interanual en el segundo trimestre del año, un período marcado por una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron del coronavirus que provocó confinamientos en varios puntos del país, incluida la megalópolis de Shanghái (este).

Los datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) son inferiores a los esperados por los analistas, que vaticinaban un crecimiento de alrededor del 1 % en dicho trimestre.



El crecimiento de la segunda economía del mundo en el segundo trimestre se enfría con respecto al 4,8% interanual registrado en los tres primeros meses del año, cuando todavía no se había notado el efecto de las severas restricciones impuestas ante los peores rebrotes de la covid en dos años.



La ONE también facilitó el avance de la economía china durante la primera mitad del año, que ascendió al 2,5 %, dato que supone una ralentización con respecto al 12,7 % alcanzado en el primer semestre de 2021, aunque en aquel entonces la estadística se beneficiaba de la base comparativa de la primera mitad de 2020, período en que estalló la pandemia de covid.



En la comparación con el primer trimestre -ajustada a factores estacionales- el PIB se contrajo un 2,6 %, poniendo así de manifiesto el efecto de las restricciones sobre la economía del gigante asiático en la pasada primavera. Pero según el portavoz de la ONE Fu Linghui, este año la economía china ha registrado, “hasta el momento, una recuperación estable” una vez que el país adoptó “fuertes medidas” “para contrarrestar el impacto de factores no previstos”.



